Federico Consiglia (già imputato con Ciro Grillo) indagato per abusi sessuali

Nuovi guai per Francesco Corsiglia, già imputato con altre tre persone - tra cui Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s Beppe - per un presunto stupro di gruppo avvenuto in Sardegna nel luglio del 2019 proprio nella villa dell'amico. Il 23enne è infatti indagato dalla Procura di Genova per abusi sessuali. L'episodio risale allo scorso luglio e sarebbe avvenuto in una celebre discoteca di Corso Italia, nota per essere la passeggiata a mare della movida genovese.

Secondo quanto raccontato dalla presunta vittima, lei e Francesco Corsiglia stavano ballando sulla pista della discoteca e, dopo qualche battuta a proposito di un piercing al seno, l'amico di Ciro Grillo le avrebbe sollevato il top, provocando un parapiglia all'interno del locale. Come evidenziato da Genova 24, la 19enne ha sporto immediata denuncia a una pattuglia dei carabinieri che ha incrociato dopo pochi minuti all'uscita dal locale. La giovane è stata notata dagli agenti per il suo aspetto sconvolto per l'accaduto. Individuato dai militari, il nome di Corsiglia sarebbe saltato fuori dalla banca dati proprio per il caso del presunto stupro di gruppo del 2019.

L'indagine condotta dai militari dell'Arma e coordinata dal pubblico ministero Federico Panichi si è chiusa e a Corsiglia è stato notificato l'avviso conclusione indagini preliminari. Corsiglia ha venti giorni a disposizione per scegliere se farsi interrogare dal pubblico ministero: il reato contestato è quello di violenza sessuale, nella forma attenuata della minora gravità, che prevede una pena dai 2 ai 4 anni di carcere.

