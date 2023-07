Grillo jr: chiesto il rinvio, ma l'udienza procede. Al vaglio i video

Gli avvocati di Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese durante una vacanza in Sardegna nell'estate del 2019, hanno chiesto il rinvio dell'udienza odierna, l'undicesima dall'inizio del dibattimento. La richiesta arriva a seguito della nomina del giudice Alessandro Cossu che ha sostituito Nicola Bonante, trasferito al tribunale di Bari la settimana scorsa.

La richiesta di rinvio dell'udienza

Secondo il pool difensivo, composto da Alessandro Vaccaro, Gennaro Velle, Andrea Vernazza, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, il rinvio dell'udienza sarebbe utile a ricevere il parere del Csm sull'applicazione al dibattito, sino al termine del processo, richiesta da Bonante. Quest'ultimo, infatti, aveva chiesto di essere applicato al Tribunale di Tempio Pausania sino alla fine del dibattimento. Il collegio giudicante, presieduto da Marco Contu, si è riunito per decidere.

Le chat e le intercettazioni

La nuova udienza è iniziata attorno alle 10.30 di oggi, per poi essere sospesa attorno alle ore 12. In aula avrebbero dovuto essere esaminati tutti i video, le foto, le intercettazioni telefoniche e le interazioni sui profili social dei quattro imputati e della presunta vittima, di cui erano state già prodotte delle copie forensi dal consulente informatico nominato dalla procura Mauro Sanna. Si tratta di 40 Terabyte di materiale estrapolato da cinque telefoni cellulari - quelli in uso ai quattro imputati e alla ragazza italo-norvegese - che potrebbero rivelare il contenuto di chat e conversazioni intercorse tra i giovani nei giorni successivi ai presunti abusi.

Il video

Tra il materiale ammesso al processo spicca un video di 20 secondi con le immagini di un rapporto sessuale. Un reperto su cui i legali si daranno battaglia per dimostrare o meno che vi sia stata consensualità negli approcci tra gli imputati e la presunta vittima. Ciro Grillo e i suoi amici sostengono che i rapporti con la studentessa italo-norvegese (Silvia, il nome di fantasia) siano stati consensuali. La ragazza, invece, ritiene di essere stata abusata dopo una serata alcolica trascorsa in un noto locale della Costa Smeralda e poi a casa del figlio di Beppe Grillo.