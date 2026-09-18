Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 12:41
In evidenzaAggiornato alle ore 12:41
Cronaca giudiziaria

Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione anche per le bussate in sala Var. “Nessuna frode”

Le partite al centro dell’indagine risalgono sia al 2024 che 2025: l’8 marzo 2025 durante Salernitana-Modena di Serie B, la Udinese-Parma di Serie A dell’1 marzo 2025, e Inter-Hellas Verona del 6 Gennaio 2024

Manuela Messina
Rocchi, i colleghi sapevano delle designazioni pilotate
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Anche la tranche dell’inchiesta sulle bussate nella sala Var di Lissone va verso un nulla di fatto. A chiedere l’archiviazione è stata la Procura di Monza, diretta da Claudio Gittardi che ha ricevuto gli atti dai pm di Milano: al centro delle accuse di frode sportiva c’erano l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

Le partite al centro dell’indagine risalgono sia al 2024 che 2025: l’8 marzo 2025 durante Salernitana-Modena di Serie B, la Udinese-Parma di Serie A dell’1 marzo 2025, e Inter-Hellas Verona del 6 Gennaio 2024. L’inchiesta era nata proprio dall’esposto di un avvocato, Michele Croce, sulle presunte irregolarità in sala var di quest’ultimo match.

Secondo la Procura, dagli atti dell’indagine non sono emerse condotte “di natura fraudolenta” né il “dolo” per la “alterazione” dei risultati.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.