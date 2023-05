"In India saresti già morta". E lo straniero aggredisce e minaccia la moglie con un coltello

Avrebbe insultato ed aggredito la moglie per anni, prendendola a male parole per futili motivi. E un giorno, durante l'ennesima lite, le ha puntato un coltello alla gola urlandole che in India una come lei sarebbe già morta. Protagonista della vicenda è un cittadino indiano di 61 anni, condannato nelle scorse ore dal tribunale di Ancona a due anni e due mesi di reclusione. Stando a quanto riportato dalla stampa marchigiana, la donna sarebbe stata vessata per ben otto anni. I soprusi iniziarono infatti nel 2014, quando il marito perse il lavoro e sviluppò una dipendenza dall'alcol. E da quel momento, aveva a quanto sembra istituito un vero e proprio regime di terrore, fra le mura domestiche: ogni divergenza di vedute, anche per le ragioni più banali, poteva diventare motivo di aggressioni verbali e fisiche. Seguite da vere e proprie minacce di morte.

La vittima: "Non ho denunciato prima perché avevo paura"

" Prima ti ammazzo, poi vado in galera", una delle frasi che il marito talvolta le rivolgeva al culmine di quegli scatti d'ira. Non di rado avrebbe preso la consorte a calci e pugni, al pari del figlio. "Quando beveva reagiva così, con violenze anche fisiche - ha dichiarato la vittima agli inquirenti, sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino - è capitato che mio figlio intervenisse per fermarlo, ma mio marito poi si scagliava anche contro di lui. Percosse? Sì, le abbiamo subite. Non siamo però mai andati in ospedale per paura di ritorsioni. Non volevo distruggere la famiglia". La donna ha quindi sopportato soprusi e vessazioni per quasi un decennio, sino all'episodio che l'ha convinta a denunciare quel che stava subendo: lo scorso settembre, nel bel mezzo dell'ennesima discussione, il marito si sarebbe infatti spinto ancora oltre.

Le minacce e la condanna