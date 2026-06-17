Insulti e sputi all'ex collega dopo la fine della relazione: per la Cassazione il licenziamento non era giustificato

Uno sputo in faccia a un collega può costare il posto di lavoro? Non sempre. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha confermato l'illegittimità del licenziamento disciplinare inflitto a una dipendente di un'azienda farmaceutica protagonista di un acceso scontro con un collega, che in passato era stato anche il suo compagno. La decisione dei giudici mette ancora una volta al centro un principio fondamentale del diritto del lavoro: ogni comportamento contestato deve essere valutato nel suo contesto e la sanzione deve essere proporzionata alla gravità effettiva dei fatti.

Lo scontro nato dopo la fine della storia d'amore

L'episodio risale al 2020 e si sarebbe verificato nel parcheggio dell'azienda in cui entrambi lavoravano. Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, all'origine del litigio vi sarebbe stata la fine della relazione sentimentale tra i due dipendenti. La ricostruzione accolta dai giudici evidenzia come l'uomo non avesse accettato la conclusione del rapporto e avesse continuato a cercare la donna con atteggiamenti insistenti. Le sue iniziative avrebbero alternato tentativi di riavvicinamento a comportamenti offensivi, contribuendo ad alimentare un clima di forte tensione personale. In questo contesto sarebbe esplosa la discussione che ha poi portato all'intervento disciplinare dell'azienda.

Gli insulti e gli sputi nel parcheggio aziendale

Durante il confronto la lavoratrice avrebbe rivolto pesanti offese all'ex compagno, arrivando anche a sputargli ripetutamente addosso. Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, alcuni sputi avrebbero raggiunto il volto dell'uomo, mentre altri avrebbero colpito anche la sua automobile. Un comportamento certamente offensivo e censurabile che l'azienda ha ritenuto incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La scelta dell'azienda: licenziamento per giusta causa

La società farmaceutica aveva deciso di procedere con il licenziamento disciplinare ritenendo che la gravità dell'episodio avesse definitivamente compromesso il rapporto fiduciario con la dipendente. A rendere ancora più delicata la vicenda era stato il periodo in cui si erano verificati i fatti. Lo scontro era infatti avvenuto nel pieno dell'emergenza Covid, quando l'attenzione verso la possibile diffusione di agenti patogeni attraverso il contatto fisico era particolarmente elevata. Per l'azienda, quindi, la condotta della lavoratrice integrava una giusta causa sufficiente a interrompere immediatamente il rapporto di lavoro.

Il principio richiamato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha però seguito una strada diversa. Nell'ordinanza con cui ha respinto il ricorso della società, i giudici hanno ricordato che il licenziamento rappresenta la sanzione disciplinare più grave e può essere applicato soltanto quando il comportamento del lavoratore sia tale da compromettere in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Per questo motivo non è sufficiente valutare il gesto in maniera astratta, ma occorre analizzare tutte le circostanze che hanno portato al suo verificarsi.

Il peso del contesto personale

Uno degli elementi considerati decisivi dai magistrati riguarda proprio la natura privata della vicenda. Secondo la Cassazione, l'episodio non può essere letto esclusivamente come un conflitto nato sul luogo di lavoro, ma deve essere inserito nel più ampio contesto della difficile relazione tra i due ex partner. La tensione accumulata nel tempo, le continue pressioni denunciate dalla donna e la dimensione personale dello scontro hanno rappresentato fattori determinanti nella valutazione complessiva della condotta. Proprio queste circostanze hanno portato i giudici a ritenere sproporzionata la sanzione espulsiva adottata dall'azienda.

Nessun concreto rischio per la salute

La Corte ha inoltre condiviso le valutazioni già espresse nei precedenti gradi di giudizio riguardo alle conseguenze concrete del gesto. Pur riconoscendo la natura offensiva dello sputo, i magistrati hanno osservato che non è emersa alcuna situazione di effettivo pericolo per la salute del collega. L'assenza di conseguenze sanitarie rilevanti è stata considerata un ulteriore elemento utile per escludere la sussistenza di quella gravità estrema necessaria a giustificare un licenziamento per giusta causa.

Il ricorso dell'azienda respinto

La società farmaceutica aveva tentato di ribaltare le decisioni dei giudici di merito presentando un ricorso articolato in cinque diversi motivi. Le contestazioni riguardavano la ricostruzione dei fatti, la valutazione della gravità della condotta, il giudizio sulla proporzionalità della sanzione e anche l'entità dell'indennizzo riconosciuto alla lavoratrice. La Cassazione ha però respinto integralmente tutte le richieste, confermando la correttezza delle valutazioni effettuate nei precedenti gradi di giudizio.

Una sentenza che ribadisce un principio importante

La decisione della Suprema Corte non minimizza la gravità del comportamento tenuto dalla dipendente, ma sottolinea che il licenziamento non può essere una conseguenza automatica neppure di fronte a gesti particolarmente offensivi.

La valutazione deve sempre tenere conto delle, delle motivazioni che hanno portato alla condotta contestata e dell'effettiva compromissione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. Un principio che continua a rappresentare unodel diritto del lavoro e che la Cassazione ha scelto di riaffermare anche in questo caso.