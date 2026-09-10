Migrante si avventa su due agenti di polizia. “Un poliziotto colpito alla testa con un bastone”

Questa mattina, a Gallipoli, in provincia di Lecce, un migrante di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito e ferito due poliziotti uno dei quali è stato colpito sulla testa con un bastone.

L’uomo è stato, poi, arrestato per resistenza e lesioni ed è stato portato in carcere su disposizione del pubblico ministero. Tutto è iniziato sul lungomare Galileo Galilei, nei pressi del parcheggio di Baia Verde verso le 12 quando il migrante, in forte stato di agitazione, si è messo a lanciare delle pietre sulla strada e ad agitare la gamba di una sedia in legno che muoveva come se fosse un bastone. La polizia, quindi, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112, è intervenuta e ha tentato di bloccarlo con il taser in dotazione, senza riuscirvi.

A quel punto il 27enne ha colpito alla testa uno dei due agenti, bloccato solo grazie all’aiuto di un finanziere, libero dal servizio, che aveva assistito alla scena. Un poliziotto ha riportato una lesione lacero contusa al volto, giudicata guaribile in 15 giorni, mentre l’altro agente ha avuto delle lesioni ad una mano, guaribili in 20 giorni. Sul conto dell’uomo sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Questura, al fine di valutare la sua posizione amministrativa.