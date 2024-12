Morte Hanna Herasimchyk: arrestato l'ex compagno per omicidio volontario

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si sarebbe trattato di una morte per cause naturali, ma di un omicidio volontario. Le novità giudiziarie sul decesso di Hanna Herasimchyk, 46 anni, ex ballerina di night bielorussa trovata senza vita nella sua casa a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, lo scorso 13 giugno, sono clamorose. Oggi è stato arrestato il 43enne polacco Konrad Marek Daniec, ex compagno della donna. Per gli inquirenti sarebbe stato lui a ucciderla strangolandola al culmine di una lite. Lo scenario della macabra vicenda che aveva sconvolto il piccolo centro del Milanese la scorsa estate è cambiato completamente.

Le liti raccontate dai vicini di casa

Il 13 giugno fu proprio Daniec a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Raccontò di aver trovato la donna senza vita nell'appartamento. Fin da subito gli investigatori avevano pensato a un decesso per cause naturali. La vittima aveva un passato burrascoso e faceva uso di psicofarmaci e tutto faceva pensare a una morte per abuso di medicinali. I sospetti nei confronti dell'ex compagno, però, non sono stati mai del tutto messi da parte. Le testimonianze di alcuni vicini di casa, confermate successivamente dallo stesso Daniec, avevano incuriosito gli inquirenti. La coppia aveva litigato in maniera violenta poche ore prima del decesso. L'uomo aveva detto di essersi allontanato da casa per due giorni e di essere rientrato solo il 13 giugno, quando ha trovato la donna a terra senza vita. Già in passato c'erano stati litigi, tanto che alcuni vicini avevano chiamato le forze dell'ordine, ma Hanna Herasimchyk non aveva mai denunciato il marito.

Decisive le intercettazioni

L'indagine è durata sei mesi e, grazie alle intercettazioni telefoniche, alle testimonianze di diverse persone e agli esami scientifici, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l'accaduto, fermando l'ex compagno della vittima con la pesante accusa di omicidio volontario. Secondo i carabinieri, Daniec avrebbe prima soffocato la moglie e poi avrebbe inscenato la morte per cause naturali.

Chi era Hanna Herasimchyk

Hanna Herasimchyk per oltre dieci anni, prima di cambiare vita e mettere su famiglia, aveva lavorato come ballerina nei night. Poi l'incontro con l'uomo e, dopo una prima fase iniziale serena, la vitta di coppia aveva preso una brutta piega.

I litigi sarebbero stati continui, tanto che donna a un certo punto era caduta ininiziando ad assumere psicofarmaci. L'estate scorsa il tragico epilogo che ha portato all'arresto dell'uomo.