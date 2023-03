Mps, in appello chiesta la conferma della condanna a 6 anni per Viola e Profumo

La procura generale di Milano, con il sostituto pg Massimo Gaballo, ha chiesto la conferma della condanna a sei anni di reclusione inflitta in primo grado, lo scorso 15 ottobre 2020, per Alessandro Profumo, ex presidente di Monte dei Paschi di Siena e attuale amministratore delegato di Leonardo, e per l'ex ad della banca senese Fabrizio Viola. Per l’altro indagato Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale dell'istituto di credito, condannato dal tribunale a tre anni e sei mesi, invece, Caballo ha richiesto la nullità della condanna per incompetenza territoriale; a doversene occupare adesso dovrebbe essere Siena. Anche in merito alle sanzioni solo conferme: il sostituto procuratore generale ha chiesto che vengano comminate multe pari a 2,5 milioni di euro per Viola e Profumo e di 800mila euro per Mps.

La vicenda

Il processo riguarda la presunta rappresentazione non corretta nei conti della banca dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci che vanno dal 2012 alla prima semestrale 2015. Per la pubblica accusa, i derivati furono sottoscritti per coprire una perdita di 2 miliardi di euro conseguente all'operazione di acquisto di Antonveneta. Profumo e Viola sono stati condannati, in primo grado, per aggiotaggio e per false comunicazioni rispetto alla semestrale 2015.

La requisitoria del sostituto procuratore generale

Gaballo ha aperto il suo intervento sottolineando come la sentenza impugnata "è esemplare per lucidità e completezza argomentativa, avendo smontato con certosina precisione tutte le argomentazioni difensive" e dimostra come la contabilizzazione a saldi aperti ha permesso a Mps di nascondere l'esposizione dei prodotti derivati. "Tutte le autorità di controllo che si sono interessate a questo problema – ha continuato il magistrato – sono state comprensibilmente estremamente prudenti nel valutare le contabilizzazioni, evitando posizioni nette che, nella loro prospettiva, avrebbero potuto avere un impatto letale sulla sopravvivenza di Mps, e quindi dell'intero sistema bancario italiano ed europeo, ma sono state conniventi" .

Profumo e Viola, secondo l’accusa, sarebbero stati pienamente consapevoli della falsa contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini fin dal loro ingresso in Mps per la dirimente ragione che furono chiamati a sostituire il precedente vertice - consigliato da Banca d'Italia di farsi da parte - proprio per far fronte a questa situazione potenzialmente letale per Mps.

Le conclusioni