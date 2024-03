Omicidio Mollicone, lo zio di Serena: "Era turbata per la droga ad Arce"

Si è svolta ieri mattina la seconda udienza del processo d'appello per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne uccisa ad Arce il 1°giugno del 2001 e ritrovata senza vita in un bosco due giorni dopo. Sul banco dei testimoni sono saliti lo zio della ragazza, Antonio, e l'appuntato Emilio Cuomo, che il giorno della scomparsa era di turno con il brigadiere Santino Nuzi, poi morto suicida nel 2008 dopo aver dichiarato che la giovane quella sera era entrata in caserma. In primo grado i cinque imputati, tra cui il carabiniere Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, sono stati assolti.

La testimonianza del brigadiere

Nell'udienza di ieri, celebrata davanti alla prima Corte d'Assise d'Appello di Roma, sono state ricostruite le prime ore della scomparsa di Serena. " Tuzi non mi disse di aver visto Serena entrare in caserma. Non me lo disse mai neanche mentre facevano le ricerche ", ha detto l'appuntato Emilio Cuomo. " Eravamo insieme quando ci ha chiamato la centrale operativa per dirci di andare in caserma ad Arce dove alcune persone avevano bisogno di aiuto. - sono state le sue parole - Io ho saputo della scomparsa della ragazza quando siamo arrivati dal papà, Guglielmo Mollicone. Era circa mezzanotte e mezza e poco dopo è rientrato in caserma con la macchina il maresciallo Mottola. Accanto a lui c'era la moglie. Mottola indossava una tuta ginnica ". Secondo l'accusa sarebbe stato quello il lasso di tempo in cui Mottola e la moglie si sarebbero allontanati con il corpo della giovane, già tramortita, all'interno del bagagliaio di una Lancia K.

Lo zio di Serena: "Era preoccupata per la droga ad Arce"