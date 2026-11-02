Pasolini, 51 anni dopo l’omicidio la Procura di Roma apre un nuovo fascicolo d’indagine. L’avvocato: “Ci sono nuovi elementi”

La Procura di Roma torna a occuparsi dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini, ucciso a Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975. A piazzale Clodio è stato infatti aperto un nuovo fascicolo d’indagine, affidato al sostituto procuratore Silvia Santucci.

Il procedimento nasce da un esposto depositato nelle scorse settimane dall’avvocato Stefano Maccioni, che in passato ha assistito Guido Mazzon, uno dei cugini dello scrittore.

“Non nascondo la mia emozione e soddisfazione per la decisione assunta dalla procura di Roma”, ha commentato l’avvocato Maccioni.

“La nuova istanza presentata nel mese di novembre 2025 e poi integrata nel mese di maggio 2026 si basa su nuovi elementi raccolti da questa difesa. Confidiamo che la procura di Roma riesca finalmente, attraverso il pm Silvia Santucci a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando e nel contempo invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare“, ha aggiunto.