Abbonati
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Ponte Morandi, il pm: "Condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere"

L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino

Ponte Morandi, il pm: "Condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere"
00:00 00:00

Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. È la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). "La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui", hanno detto i pm.

Si chiude così l'ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino.

Articolo in aggiornamento

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica