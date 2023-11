Processo Mollicone, parlano gli imputati assolti in primo grado

Il 26 ottobre è iniziato il processo di appello per l’omicidio di Serena Mollicone. Alla sbarra ci sono il maresciallo Franco Mottola, sua moglie Annamaria, il figlio Marco e due carabinieri della caserma di Arce, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.

Nel luglio 2022 sono stati assolti: un verdetto che ha sorpreso l’opinione pubblica, sospinta da una potente stampa copevolista che si è infranta al processo.

La verità sulla morte della ragazza uccisa ad Arce nel 2001 è ancora lontana? Vent'anni fa il processo contro Carmine Belli, considerato l'assassino dalla Procura, si è concluso con l'assoluzione in tutti i tre gradi di giudizio. Alcuni dei consulenti di Belli fanno parte oggi del pool di legali - Francesco Germani, Mauro Marsella, Piergiorgio Di Giuseppe ed Enrico Meta - che si batte per scagionare i Mottola e i due carabinieri, come spiega al giallista Bruno Casazza su Cronaca Vera il coordinatore del pool difensivo, il criminologo Carmelo Lavorino: "Ci sono tre impronte digitali repertate sulla scena criminis, appartenenti senz’altro all’assassino o a un suo complice, ma non corrispondono a nessuno degli imputati" .