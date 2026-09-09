Ranucci convocato in procura entro fine settembre: sarà sentito come persona informata sui fatti

Sigfrido Ranucci sarà convocato entro la fine di settembre dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti nell’inchiesta sull’attentato del 16 ottobre 2025. A confermarlo all’AGI sono fonti della Procura di Roma.

L’ex conduttore di Report dovrebbe dunque essere ascoltato dai magistrati nell’ambito degli accertamenti sull’attentato per il quale è accusato come mandante Valter Lavitola, che ha ammesso di aver commissionato l’azione.

Ranucci convocato dalla Procura di Roma

Secondo quanto riferito dalle fonti della Procura citate dall’AGI, la convocazione di Ranucci è prevista entro la fine di settembre. L’ex conduttore di Report sarà ascoltato in qualità di persona informata sui fatti.

Al momento, invece, non sarebbe prevista la convocazione di Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola. Le stesse fonti della Procura hanno infatti escluso, per ora, che la donna debba essere sentita dai magistrati.

Il riesame sulla posizione di Lavitola

Intanto, è attesa nelle prossime ore la decisione del Tribunale del Riesame sulla posizione di Valter Lavitola, difeso dagli avvocati Arturo e Sergio Cola. I giudici dovranno stabilire se confermare la detenzione in carcere oppure concedere all’uomo gli arresti domiciliari.