"Riaperte le indagini sulle complicità nel caso Claps". La rivelazione del fratello Gildo

"Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità". Lo ha rivelato in diretta a 'Chi l'ha visto?' Gildo, il fratello di Elisa Claps, la 16enne scomparsa nel 1993 i cui resti furono trovati nel sottotetto della chiesa nel 2010. Danilo Restivo, poi condannato per l'omicidio a 30 anni, si era intanto trasferito in Gran Bretagna, dove nel 2002, a Bournemouth, ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per questo omicidio sta scontando una pena di almeno 40 anni inflitta da un corte britrannica. "Ci sono ancora molte ombre in quel luogo che per 17 anni è stato la tomba di mia sorella", aveva detto Gildo Claps anche in una intervista al Giornale.

Il 12 settembre 1993 venne uccisa a Potenza la 16enne Elisa Claps. Il suo corpo venne occultato nel sottotetto della locale chiesa della Trinità e fu ritrovato solo 17 anni più tardi, il 17 marzo 2010.

Danilo Restivo, nell’ottobre del 2014 fu condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per l'omicidio. A giugno del 2011, l'uomo era stato condannato all’ergastolo in Inghilterra per l’omicidio di Heather Barnett, uccisa il 12 novembre del 2002 a Charminster, nel Dorset.