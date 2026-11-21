L’avvocato dei Poggi non ci sta. Gian Luigi Tizzoni è intervenuto per dissipare le ombre che il collega Massimo Lovati ha addensato su di lui, quando, prima con i giornalisti e poi con i pm di Pavia, ha puntato il dito contro il legale della famiglia di Chiara Poggi, additandolo come colui che nel 2017 avrebbe passato alla difesa di Andrea Sempio alcuni atti secretati dell’inchiesta per omicidio finita con l’archiviazione. «Mi ha dato Tizzoni la relazione Skp» ha giurato Lovati, facendo riferimento al documento dell’agenzia investigativa che all’epoca aveva seguito Sempio, raccogliendo di nascosto i reperti dai quali è stato estrapolato il profilo genetico che ha legato l’indagato all’Ignoto 1 sulle unghie della vittima. «Non ho dato io le carte della difesa di Alberto Stasi a Lovati. Quella che ha dato giovedì in procura a Pavia come testimone è solo l’ennesima versione che ha fornito» ha detto Tizzoni. «Solo un anno fa, sentito a Brescia, Lovati ha detto altro, cioè che gli avevo fornito le sentenze pubbliche del processo Stasi e la perizia De Stefano» aggiunge. «Il collega, anche giovedì, ha confermato che non gli ho dato io la consulenza genetica Linarello, ma ora dice che gli avrei fornito la relazione Skp dimenticando che io, alla fine del 2016, non l’ho mai richiesta alla Corte d’Appello di Brescia» precisa. L’avvocato Tizzoni rafforza la sua versione dei fatti: «A Brescia ho ritirato l’11 gennaio 2017 la consulenza genetica Linarello avendone tutto il diritto, perché quella consulenza così come la relazione Skp non sono coperte da segreto. Gli stessi carabinieri di via Moscova sostengono, nella nuova indagine della Procura di Pavia, che la relazione Skp nelle mani della difesa Sempio arriva dalla Procura generale di Milano». Parole che Tizzoni ha pronunciato al termine di un’udienza che riguarda proprio il passaggio della carte secretate e che vede imputato l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe. Perché il penalista era già finito al centro delle polemiche diversi mesi fa, quando il programma di Italia1 mandò in onda alcune dichiarazioni di Daniela Ferrari, la mamma di Sempio, che ripresa con una telecamera nascosta, sosteneva come il legale di parte civile potrebbe aver passato i documenti a Lovati. «Non so se glieli ha dati a pagamento o gratis» disse la Ferrari. Che poi ha ritrattato e oggi è testimone contro De Giuseppe, accusato di diffamazione aggravata per aver insinuato, attraverso le parole della donna, che Tizzoni abbia passato a Sempio gli atti ritenuti riservati, agevolandone così la strategia difensiva. Ora anche l’ex legale di Andrea potrebbe diventare teste al processo.