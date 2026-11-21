Parole durissime quelle pronunciate da Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, dopo la morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Nel mirino la Procura di Caltanissetta, accusata di essere responsabile della tragica fine dell’ex numero uno della Polizia attraverso un’inchiesta che, secondo Borsellino, sarebbe stata caratterizzata da contestazioni prive di adeguato fondamento.

“Secondo me la Procura è responsabile di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. Sempre che si tratti di suicidio...”, ha dichiarato all’Adnkronos. Un’accusa pesantissima che mette apertamente in discussione l’operato dei magistrati nisseni. Borsellino ha quindi contestato il contenuto dell’inchiesta e in particolare la richiesta di arresto avanzata nei confronti di De Gennaro, già respinta dal giudice per le indagini preliminari: “Le accuse che gli sono state rivolte dalla Procura sono fumose e non giustificavano la richiesta di arresto, come peraltro ha detto il gip”.

Al centro delle sue perplessità anche il rapporto tra le contestazioni rivolte all’ex capo della Polizia e la sparizione dell’agenda rossa del fratello Paolo. “Non c’è niente di specifico sull’agenda rossa”, ha osservato Borsellino, soffermandosi poi sulla questione della competenza territoriale dell’inchiesta: “E poi parlando di Contorno era di competenza della Procura di Palermo e non di Caltanissetta”.

Ma le critiche non si fermano agli aspetti giudiziari. Il fratello del magistrato ucciso dalla mafia avanza anche una precisa interpretazione delle finalità dell’indagine, sostenendo che l’iniziativa della Procura di Caltanissetta sarebbe servita a spostare l’attenzione dalle responsabilità di altri apparati dello Stato: “Ritengo che queste accuse abbiano il solo scopo di cercare di togliere la responsabilità della sparizione dell’agenda rossa da parte dei Servizi segreti sulla Polizia”.

Una posizione ribadita anche all’Ansa, con un ulteriore riferimento ai carabinieri del Ros. “La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un’inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo. Si è trattato di un’iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa. Per spostare quindi l’attenzione sulla Polizia”.

Una posizione, quella di Salvatore Borsellino, condivisa anche dall’avvocato Francesco Bertorotta, che assisteva l’ex capo della polizia insieme al professore Franco Coppi. “Sono sconvolto, distrutto”, il suo primo commento: “Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica. Conoscevo Gianni De Gennaro da 15 anni. Prima di un rapporto professionale tra noi c’era una intensa amicizia. In questo momento non sono lucido e non riesco a esprimere quel che vorrei”.