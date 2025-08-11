"Vogliono incastrarlo". La verità della mamma di Andrea Sempio sul caso Garlasco

La mamma di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornata a parlare in tv rivendicando anche la sua decisione di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Stavolta, dopo l'intervista a Morning News, ha parlato con Filorosso, trasmissione di Rai Tre. " Ho parlato poche volte con televisioni, sono stata attaccata perché parlo in tv e non vado a parlare dai carabinieri. Vorrei dire solo una cosa, io parlo con chi voglio e quando voglio. E se non parlo con i carabinieri è perché seguo il consiglio del mio avvocato ", ha spiegato la donna, esordendo con piglio deciso davanti alle telecamere.

Nessuna intervista questa volta ma un videomessaggio registrato dalla donna e trasmesso in apertura di puntata nel quale la madre di Andrea Sempio esprime tutto il suo disappunto per il nuovo coinvolgimento del figlio dopo l'archiviazione. " La nostra vita è cambiata dal 27 febbraio, da quando mio figlio è arrivato in casa con un foglio in mano e da lì si è sconvolto tutto. Stiamo passando le pene dell'inferno in casa. Ribadisco per l'ennesima volta che mio figlio non ha fatto assolutamente niente, non è mai andato ad ammazzare Chiara Poggi e secondo la mia opinione stanno puntando mio figlio deliberatamente ", ha detto ancora la donna.

" Altre cose le sapete già e secondo me mio figlio stanno tentando di incastrarlo creando cose non vere, perché sia io che mio marito che mio figlio abbiamo detto la verità su quella giornata. Potranno fare tutte le indagini che vorranno e se verranno fatte correttamente una verità diversa da quella che abbiamo sempre detto noi non uscirà ", è la chiusura della mamma di Sempio, che ha sottolineato il momento difficile della sua famiglia. Al momento l'incidente probatorio è fermo, riprenderà probabilmente dopo ferragosto, mentre non è noto come e quanto stia procedendo l'inchiesta tradizionale.

La procura di Pavia mantiene il massimo riserbo in tal senso per evitare di inquinare le indagini. La fine dell'incidente probatorio è fissato per ottobre ma non è detto che possano essere richieste proroghe per indagare ulteriormente su elementi che potrebbero emergere nelle prossime settimane.