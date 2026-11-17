Sono trascorsi più di tre decenni dalla strage di via D’Amelio ma le indagini non si sono mai fermate e le novità che emergono dalla procura di Caltanissetta su Giovanni De Gennaro, ex capo della polizia, lo dimostrano. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto a RaiNews24 e ha spiegato di provare “grande disagio” davanti “a queste rinnovazioni di inchieste che, come abbiamo visto anche con Garlasco, a distanza di parecchi anni ripropongono altre verità”.

Poi, ha aggiunto, “ovviamente eventuali aspetti patologici che vadano al di là di quello che è l’errore giudiziario, che come sappiamo è sempre in agguato, saranno accertati dalla magistratura. Posso soltanto dire che la magistratura di Caltanissetta sta operando in modo molto rigoroso e molto serio”. Il ministro ha così dimostrato per l’ennesima volta che questo governo è intenzionato ad andare fino in fondo per amore della verità e per dare finalmente giustizia a uno dei casi più gravi della storia di questo Paese. “Lasciamo lavorare in pace la Procura di Caltanissetta, che sta facendo un grande lavoro. Aspettiamo che il quadro si componga, questo non è il momento di emettere valutazioni particolari”, ha dichiarato l’avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli del giudice Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino. La Procura nissena ha chiesto l’arresto per De Gennaro, ma il gip ha rigettato la richiesta e i pm hanno fatto ricorso. L’udienza davanti al Tribunale del Riesame si terrà il prossimo primo dicembre.

“Da lui e altri ci aspetteremmo almeno una ammissione di colpa. Invece, sembra normale avere mantenuto l’allora capo della Mobile di Palermo, un bandito come La Barbera, a condurre indagini senza essersi accorti delle avvisaglie. Da Scarantino in poi. Avrebbero dovuto avere l’onestà di fermare quel fiume di fango”, sono le parole di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice, affidate al Corriere della sera a fronte delle novità. “Queste persone sono moralmente deplorevoli. Non ho bisogno che me lo dica un giudice. Loro avevano la possibilità, occhi, facoltà e competenze per frenare tutto questo, per bloccare il depistaggio più grossolano della storia d’Italia. E non lo hanno fatto”, ha aggiunto, riferendosi a coloro i quali, secondo lei, oltre a De Gennaro, sarebbero coinvolti. Unarma, dal canto suo, ha ribadito che “non servono altre narrazioni, né ricostruzioni di comodo. Servono documenti, riscontri e responsabilità. Non possiamo accettare che, dopo tanti anni, sulla strage di via D’Amelio continuino a esserci interrogativi fondamentali senza risposta. La verità è un dovere verso Paolo Borsellino, verso la sua scorta e verso l’intero Paese”.