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Cronaca giudiziaria |l'allarme all'alba

Tragedia a Porto Sant’Elpidio: l’esplosione, poi il crollo della palazzina. Un morto e feriti

I vigili del fuoco sono attualmente al lavoro per cercare una donna ancora dispersa. L’allarme è scattato intorno alle 5.00 di stamani

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Dramma questa mattina a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove si è verificata una violenta esplosione. Il fatto intorno alle 5.00, quando si è udito un forte boato. A seguito di ciò, una palazzina sita in via Trentino è crollata, travolgendo chi si trovava al suo interno. Immediato l’intervento dei soccorsi, arrivati in forze. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre due anziani, entrambi ancora vivi, mentre un uomo è stato trovato morto. Al momento sono in corso le ricerche di una quarta persona: una donna anziana ancora dispersa.

A crollare è stato un edificio a due piani, con tanto di sottotetto. Secondo quanto riferito fino ad ora, l’esplosione che ha causato la tragedia sarebbe avvenuta al secondo piano, dove vivevano una coppia di anziani e il figlio. I due sono ancora vivi, mentre per il figlio non c’è purtroppo stato nulla da fare. Quanto al primo piano, lì vivevano una donna anziana e un uomo, suo figlio. Ancora non si conoscono le cause dell’esplosione, anche se i vigili del fuoco ipotizzano che possa essersi trattato di una bombola a gas.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Fermo e all’ospedale Torrette di Ancona, via eliambulanza. Le persone che vivono nell’abitazione adiacente l’edificio sono state evacuate. Le ricerche sono in corso. Intanto si cerca di ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

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