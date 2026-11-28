Il caso dei tre cacciatori morti sui Nebrodi ha ora un indagato in carcere. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Agostino Segreto, unico sopravvissuto alla battuta di caccia del 28 gennaio scorso nei boschi sopra Caristia, frazione di Montagnareale, nel Messinese. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha ritenuto fondata l’ipotesi della procura e riconosciuto a suo carico gravi indizi di colpevolezza per l’omicidio di Devis Pino, il più giovane delle tre vittime. Si tratta di una misura cautelare: la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

La sequenza ricostruita dagli inquirenti

Per pm e carabinieri, quella mattina si sarebbe innescata una catena di eventi durata pochi istanti. Il primo a cadere sarebbe stato Giuseppe Pino, 44 anni. Antonio Gatani, 82 anni, avrebbe sparato verso un cespuglio dopo aver percepito un rumore o un movimento, convinto di avere davanti un animale. La rosa di pallettoni avrebbe ucciso sul colpo Pino, l’unico del gruppo il cui fucile risulta non aver esploso colpi, raggiungendo anche il fratello Devis.

Il ventiseienne, ferito, avrebbe a quel punto reagito con la propria carabina, colpendo l’anziano al torace e uccidendolo. Qui, sempre secondo l’accusa, entrerebbe in scena Segreto, rimasto qualche metro più indietro: si sarebbe avvicinato in fretta e avrebbe fatto fuoco contro il giovane, già ferito, per poi allontanarsi dalla zona.

Le prove scientifiche

A orientare l’inchiesta sono state le analisi del Ris di Messina sui reperti sequestrati. I residui di polvere da sparo trovati sul corpo di Devis Pino sono risultati compatibili con quelli prodotti dall’arma dell’indagato. Gli accertamenti balistici hanno poi rilevato un dettaglio ritenuto cruciale: la borra, ossia l’involucro dei pallettoni all’interno della cartuccia, non si sarebbe aperta, e i pallini avrebbero colpito la vittima compatti, senza allargarsi a ventaglio. Per gli investigatori è il segno di uno sparo esploso a distanza ravvicinata.

Proprio questo elemento, unito alle condizioni del giovane, già ferito e quindi non in grado di nuocere, porta la procura a escludere la legittima difesa. Agli atti c’è anche un altro sospetto: dopo aver sparato, Segreto avrebbe raccolto i bossoli, eliminando tracce utili alla ricostruzione.

Dal ruolo di testimone all’arresto

Agli investigatori il nome di Segreto era arrivato grazie ai familiari di Gatani, che lo avevano visto insieme all’anziano la mattina della tragedia. Ascoltato subito come persona informata sui fatti, avrebbe offerto inizialmente ammissioni parziali, scegliendo poi di non rispondere più.

Alle indagini hanno lavorato il nucleo investigativo e la compagnia di Patti del comando provinciale dei carabinieri di Messina, con il supporto dello squadrone Cacciatori di Sicilia. Nella nota diffusa, la procura sottolinea come l’ordinanza chiarisca il comportamento e la posizione di ciascuno dei presenti durante lo scontro a fuoco. Una vicenda che, per la sua gravità e per i tanti interrogativi rimasti a lungo senza risposta, aveva sconvolto l’intera comunità dei Nebrodi.