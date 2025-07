Uccise Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie: chiesti 20 anni

- Articolo in aggiornamento -

La procura di Milano ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione, ma senza le aggravanti contestate e con il riconoscimento di quelle generiche, per Daniele Rezza, il ventenne che la notte dell'11 ottobre 2024 uccise a Rozzano Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per un paio di cuffie da 14 euro. L'imputato è a processo davanti alla Corte d'Assise, presieduta dal giudice Antonella Bertoja, con l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e minorata difesa e rapina aggravata. " Riteniamo che quella richiesta dal pm non sia giustizia ", ha replicato l'avvocato Roberta Minotti, che assiste di genitori della vittima. La sentenza è attesa nel pomeriggio.

La requisitoria del pm

Per quantificare la pena " bisogna considerare anche la giovane età di Rezza e il contesto in cui è cresciuto ", ha spiegato il pm nel corso della requisitoria. Il magistrato ha parlato di " un ragazzo smarrito ", riferendosi all'imputato, che quella notte uscì di casa " in uno stato di disorientamento ". Poi si è soffermato sul contesto sociale di " violenza cronica " in cui sarebbe cresciuto il giovane, precisando che " non aveva la famiglia come punto di riferimento ". Da qui la richiesta di condanna a 20 anni di carcere con l'esclusione delle aggravanti. " Il fatto che abbia commesso un gesto riprovevole - ha concluso il pm - non basta per attribuire l'aggravante dei futili motivi. C'è una famiglia dilaniata dal dolore e occorre profondo rispetto, ma la pena deve essere volta alla rieducazione ".

La rabbia dei familiari

" Sono amareggiata e non siamo d'accordo con le conclusioni del pm" , ha detto l'avvocato Roberta Minotti nel corso del suo intervento davanti alla Corte d'Assise. Il 20enne deve rispondere di rapina aggravata dalla minorata difesa " che dipende non solo dall'orario notturno, ma anche per la grande differenza fisica tra il povero Manuel e Rezza ", ha puntualizzato il legale. " Ritengo poi che non ci siano dubbi su aggravante futili motivi ", ha proseguito Minotti, ricordando che le cuffie per cui Mastrapasqua è stato ucciso valevano 14 euro da nuove.

era abituato a uscire di casa con il coltello e a picchiare le persone

Infine ha sottolineato che l'imputato "". Durante l'udienza non sono mancati. Mentre Rezza veniva accompagnato fuori dall'aula, i familiari di Manuel Mastrapasqua si sono lasciati andare a uno sfogo di rabbia.