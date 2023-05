Il più vecchio leone d'Africa è stato ucciso: aveva 19 anni

Si trattava dell'esemplare di leone più vecchio, forse, di tutto l'ecosistema ma quasi certamente il più anziano d'Africa e avrebbe continuato a vivere ancora se non fosse stato ucciso dai pastori: dopo 19 anni anni di vita Loonkito (il suo nome) è stato abbattuto perché aveva fatto razzìa di bestiame.

L'annuncio dei Masai

La notizia è stata data dalla pagina Facebook chiamata Lions Guardians, organizzazione no profit dei guerrieri masai che salvano i leoni dell'Africa orientale fuori dalle aree protette. " La nostra missione è promuovere la convivenza " scrivono sulla descrizione relativa alla loro pagina. " È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di Loonkiito (2004 - 2023), il leone maschio più anziano del nostro ecosistema e forse dell'Africa", scrivono su Facebook con la data della morte, 10 maggio 2023 e l'età, 19 anni. Era un simbolo di resilienza e convivenza - hanno aggiunto - Noi di Lion Guardians ci sentiamo privilegiati per aver testimoniato la sua vita e la sua eredità" . Nelle prossime settimane hanno intenzione di realizzare un documento in cui sarà raccontata " la straordinaria storia della vita di Loonkiito ".

Cos'è successo

Come ricorda la Bbc, l'uccisione è avvenuta nel villaggio di Olkelunyiet, al confine con il Parco Nazionale di Amboseli (nel sud del Kenya) mentre il mammifero era in cerca di cibo a causa della perdurante siccità e la conseguente difficoltà di alimentarsi. " In preda alla disperazione, i leoni spesso si aggirano per prendere il bestiame ", ha dichiarato all'emittente britannica il portavoce del Kenya Wildlife Service (KWS), Paul Jinaro, aggiungendo che si tratta di una " situazione difficile per entrambe le parti, il popolo e il leone ". Su Loonkito, poi, ha detto che è stato " un simbolo di resilienza e convivenza ".

Di solito, l'età media dei leoni è 13 anni la maggior parte dei quali passati in cattività. L'ultimo censimento realizzato nel 2021, ormai due anni fa, afferma che in tutto il continente africano ci sarebbero circa 2.500 esemplari. Nel luglio 2021, un leone ha provocato il panico dopo essersi allontanato dal suo habitat nel Parco Nazionale di Nairobi, in Kenya, per raggiungere un quartiere affollato nell'ora di punta mattutina. Il parco si trova a soli 7 chilometri dal cuore della capitale del Kenya e non era la prima volta che animali del genere raggiungessero le soglie della metropoli abitata da milioni di persone.