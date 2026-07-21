Le 21 martellate e la fuga in 120 secondi: nuove rivelzioni sull'omicidio di "Lady Brexit" Anne Widdecombe

Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'omicidio di Ann Widdecombe, l'ex ministro conservatrice ed ex eurodeputata britannica uccisa nella sua abitazione nel Devon l'8 luglio. Durante l'udienza davanti alla Westminster Magistrates' Court, l'accusa ha ricostruito minuto per minuto quella che definisce un'aggressione premeditata durata appena due minuti. Secondo il procuratore Kashif Malik, la 78enne stava pranzando nella cucina della sua casa quando Joshua Kerry, 28 anni, sarebbe entrato dalla porta d'ingresso lasciata aperta. L'uomo, che avrebbe nascosto un martello dietro la schiena e indossava guanti neri, le avrebbe chiesto: "Non è che ha carte di credito e documenti d'identità?". Subito dopo, sempre secondo l'accusa, avrebbe colpito Widdecombe ben 21 volte alla testa con il martello, facendola poi cadere dalla sedia prima di impossessarsi del suo portafoglio.

La fuga in appena 120 secondi

Tra gli elementi più rilevanti emersi in tribunale ci sono le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'abitazione. Gli investigatori sostengono che una videocamera Ring (videocamera di sorveglianza intelligente) abbia ripreso Kerry arrivare a bordo di una Vauxhall Corsa rossa, mentre un'altra telecamera interna avrebbe immortalato l'aggressione. Le riprese mostrerebbero che il 28enne è rimasto all'interno della casa soltanto due minuti prima di fuggire. L'accusa ritiene inoltre che Kerry abbia percorso circa 480 chilometri da Rotherham, nel South Yorkshire, fino al Devon con l'intenzione di raggiungere l'abitazione della politica.

Il ritrovamento del corpo

L'omicidio è stato scoperto soltanto il giorno successivo. L'8 luglio Widdecombe avrebbe dovuto partecipare a un'intervista in diretta su Zoom con il programma di Channel 5 condotto da Matt Allwright, prevista poco prima delle 13. Non presentandosi all'appuntamento e risultando irraggiungibile, la produzione ha contattato la sua assistente personale, che ha chiesto al giardiniere di verificare le sue condizioni. L'uomo è entrato nella casa il 9 luglio trovando la porta d'ingresso ancora aperta e il corpo dell'ex ministro riverso a faccia in giù sul pavimento della cucina con una gravissima ferita alla testa. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le prove raccolte dagli investigatori

Dopo aver individuato la Vauxhall Corsa rossa utilizzata per raggiungere il Devon, la polizia ha arrestato Joshua Kerry nella sua abitazione di Rotherham. Nel corso delle perquisizioni gli investigatori hanno sequestrato un martello e un paio di guanti trovati in un bidone della spazzatura, oggetti che ritengono possano essere collegati al delitto. Un altro elemento ritenuto significativo è il telefono cellulare dell'indagato, al suo interno sarebbero state trovate fotografie, scattate il giorno dell'omicidio, della patente di guida e delle carte bancarie appartenenti ad Ann Widdecombe, che secondo l'accusa sarebbero state sottratte subito dopo l'aggressione.

La causa della morte

Nonostante il quadro ricostruito dagli investigatori, il medico legale non ha ancora stabilito con certezza la causa medica del decesso. Nel corso dell'apertura dell'inchiesta giudiziaria, il coroner Philip Spinney ha spiegato che l'autopsia è stata eseguita, ma che "in questa fase la precisa causa medica della morte deve ancora essere stabilita", pur confermando la presenza di lesioni visibili sul corpo. Il procuratore ha invece riferito in aula che una valutazione preliminare del patologo indica come probabile causa del decesso un grave trauma da corpo contundente alla testa. L'inchiesta del coroner è stata quindi sospesa fino alla conclusione del procedimento penale.

Chi era Ann Widdecombe

È stata una delle figure più conosciute e controverse della politica britannica degli ultimi decenni. Nata a Bath nel 1947, è stata deputata del Partito Conservatore alla Camera dei Comuni dal 1987 al 2010 e ha ricoperto diversi incarichi di governo negli anni Novanta durante il mandato del primo ministro John Major. Convinta sostenitrice della Brexit, dopo il referendum del 2016 è tornata in politica come eurodeputata del Brexit Party guidato da Nigel Farage, incarico ricoperto dal 2019 al 2020 fino all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Negli ultimi anni era entrata in Reform UK, dove ricopriva il ruolo di responsabile per la Giustizia. Terminata la lunga esperienza parlamentare, Widdecombe si era dedicata anche alla scrittura e alla televisione, conquistando una nuova popolarità partecipando all'edizione britannica di Ballando con le Stelle (Strictly Come Dancing), di cui nel 2018 raggiunse la finale. Figura spesso divisiva per le sue posizioni politiche, era però apprezzata anche per il tono civile e rispettoso mantenuto nel confronto con gli avversari.

Si indaga sull'eventuale movente politico

Il presunto omicida Joshua Kerry è comparso davanti ai magistrati limitandosi a confermare nome, data di nascita e indirizzo. Non ha presentato alcuna dichiarazione di colpevolezza ed è apparso impassibile durante l'udienza. Il giudice ha disposto la custodia cautelare e il trasferimento dell'imputato all'Old Bailey, dove il procedimento proseguirà. L'indagine è stata affidata agli investigatori dell'antiterrorismo, che stanno verificando se dietro l'omicidio possano esserci una matrice terroristica o un movente politico, ipotesi che al momento non sono state confermate ma restano al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori hanno inoltre reso noto di seguire oltre 800 piste investigative per ricostruire ogni aspetto del delitto e chiarirne il movente.

Al momento Joshua Kerry è accusato esclusivamente di omicidio e non è stato incriminato per, ma l'ipotesi di una possibile matrice politica o terroristica resta una delle linee d'indagine ancora aperte.