Una 39enne italiana muore a Mykonos durante l'addio al nubilato: chi era Sara Ceccantini

Tragedia nell'isola greca di Mykonos, dove a causa di un drammatico incidente ha perso la vita la 37enne italiana Sara Ceccantini. La donna, residente ad Arezzo e impiegata presso lo stabilimento Prada di Valvigna, si sarebbe dovuta unire in matrimonio con un coetaneo tra qualche giorno, a quanto pare nel fine settimana del 20/21 giugno, e si trovava a Mykonos per una breve vacanza insieme ad alcune amiche proprio per festeggiare l'addio al nubilato in attesa del lieto evento.

Stando alle poche informazioni fatte circolare dalle autorità locali, il sinistro stradale a causa del quale Sara è morta e una delle sue accompagnatrici è rimasta ferita si sarebbe verificato durante la giornata di ieri, lunedì 15 giugno.

La donna, che lascia una figlia, era impiegata presso lo stabilimento Prada di Valvigna dal 2013: è stata la stessa azienda nelle scorse ore a confermare il tragico epilogo

dell'incidente avvenuto nell'isola greca, decidendo per questo motivo di interrompere le proprie attività in anticipo nella giornata di oggi, come segno di rispetto per il profondo dolore dei colleghi e dei familiari della donna.