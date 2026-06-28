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Cronaca internazionale |Vicino a Nancy

Aereo da turismo precipita in Francia, undici morti

A Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy

Dal sito Flightradar24
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Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy: lo riportano media transalpini citando la prefettura. Undici persone hanno perso la vita. I passeggeri avrebbero dovuto partecipare a una sorta di "battesimo" di lancio con il paracadute. L'incidente è avvenuto alle 11 di stamani.

Il velivolo precipitato era un Pilatus immatricolato in Germania. Questo tipo di aerei è tradizionalmente utilizzato per i lanci con il paracadute.

- Articolo in aggiornamento -

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