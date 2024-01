Allarme airbag killer: Toyota costretta a ritirare migliaia di auto

La casa automobilistica giapponese Toyota ha diramato l'avviso di urgente divieto di circolazione per i modelli Corolla 2003-2004, Corolla Matrix e RAV4 2004-2005. Il richiamo è strettamente connesso all'elevato rischio di utilizzo degli airbag di cui tali vetture sono dotate: in caso di incidente, infatti, i sistemi di protezione potrebbero causare gravi lesioni e morte agli automobilisti. L'allerta fa seguito, peraltro, a un'altra ancora più ampia diramata lo scorso mese di dicembre 2023, e che aveva comportato il richiamo di 1,12 milioni di veicoli, anche in questo caso in larga parte proprio a causa degli airbag.

"Se l'airbag si attiva, è molto probabile che una parte all'interno esploda e spari frammenti metallici taglienti che potrebbero causare lesioni gravi o morte" , ha scritto la casa automobilistica giapponese nel suo annuncio. Toyota ha affermato che riparerà o sostituirà gli airbag pericolosi in modo completamente gratuito: oltre a 50mila veicoli circolanti negli Stati Uniti d'America vi sono ulteriori 7.300 automobili in Canada.

Il richiamo risale a quasi dieci anni fa, ma alcuni proprietari non hanno ancora provveduto a far riparare i loro veicoli, ha dichiarato il portavoce Philippe Crowe. "L'avviso di 'smettere di guidare' viene inviato ai proprietari di veicoli che, dopo molti tentativi di comunicazione, non hanno effettuato la procedura di richiamo sul loro veicolo" , ha detto Crowe a Global News. "Il passo successivo è che i proprietari dei veicoli interessati contattino un concessionario Toyota per eseguire la procedura di richiamo gratuitamente".

La casa automobilistica ci ha tenuto a specificare che il richiamo del RAV4 riguarda l’airbag del conducente, mentre gli altri richiami riguardano solo l’airbag del passeggero anteriore. Per quanto concerne alcuni modelli di Corolla e Corolla Matrix, alcuni veicoli sono coinvolti anche in un secondo richiamo a causa del rischio di attivazione dell'airbag anche senza incidente. Crowe ha affermato che i proprietari che ritengono che il loro veicolo possa essere interessato possono effettuare un controllo sul portale online di Toyota.

Gli airbag Takata hanno portato a uno dei più grandi richiami nella storia dei veicoli a motore: solo negli ultimi dieci anni oltre 67 milioni di dispositivi di gonfiaggio (complessivamente circa 100 milioni in tutto il mondo) sono stati interessati dall'allerta negli Stati Uniti d'America, colpendo più di 20 case automobilistiche.