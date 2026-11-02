Ana Martina e Daniela, ecco chi sono le due vittime italiane che hanno perso la vita nell’incidente ferroviario di Toledo

A quasi una settimana di distanza dal tragico incidente avvenuto a Urda, in provincia di Toledo, arriva la comunicazione ufficiale delle due vittime di nazionalità italiana. Sono due donne e sono state identificate.

Si tratta di Ana Martina Conte Grand e Daniela Millàn Parlanti. Entrambe risultavano tra i dispersi, ma adesso abbiamo purtroppo la certezza della loro morte.

Ana Martina Conte Grand

Trentadue anni, originaria di San Juan, Ana Martina Conte Grand aveva origini italo-argentine. La giovane viveva in Andalusia dal 2025. Stava viaggiando a bordo del Renfe Ave, uno dei due treni coinvolti, insieme al fratello Jeremias, quando si è verificato il disastro ferroviario. Il fratello, tratto in salvo, aveva riferito di averla vista morta al suo fianco. Ora c’è la triste comunicazione ufficiale: la donna è stata identificata.

Ana Martina aveva origini italiane grazie al suo bisnonno, originario di Fenestrelle (Torino). L’uomo prese la decisione di emigrare in Argentina nel 1915.

Daniela Millán Parlanti

Daniela Millán Parlanti, di Caracas, aveva 40 anni e origini italo-venezuelane. Laureata in Tecnologia cardiopolmonare presso l’università centrale del Venezuela, si era specializzata in ecografia, e aveva lavorato per qualche tempo in Argentina, per poi trasferirsi a Madrid.

Proprio a Madrid aveva trovato l’amore della sua vita, col quale aveva creato una famiglia.

Viaggiava a bordo del Renfe Ave e sedeva al posto 9, come dimostrato dal biglietto di viaggio rinvenuto dalla famiglia.