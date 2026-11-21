Un attacco hacker ha preso nuovamente di mira l’Fbi. Il Federal Bureau of Investigation, infatti, sta indagando su una presunta violazione del suo database nazionale.

L’NCIC (National Crime Information Center) viene utilizzato dalle forze dell’ordine a livello nazionale per condividere informazioni su mandati di arresto e controlli dei precedenti penali. Lo scopo del sistema NCIC è quello di fornire un elenco informatizzato di facile accesso per le agenzie di giustizia penale che effettuano una ricerca e per la rapida divulgazione delle informazioni contenute nel sistema da parte di altre agenzie di giustizia penale in merito a crimini e criminali.

Queste informazioni aiutano le agenzie autorizzate a perseguire obiettivi di giustizia penale e di applicazione della legge correlati, come l’arresto di latitanti, la ricerca di persone scomparse, il ritrovamento e la restituzione di beni rubati, nonché la protezione degli agenti delle forze dell’ordine che incontrano le persone descritte nel sistema. Ogni giorno, gli agenti in ogni angolo degli Stati Uniti, si affidano a questo database.

L’intrusione nel National Crime Information Center rappresenta il secondo episodio di questo tipo negli ultimi mesi. A settembre, un gruppo noto come “ShinyHunters” aveva violato i dati personali sensibili dei dipendenti, sottraendoli da un portale dell’Fbi dedicato alle offerte di lavoro.

In una dichiarazione pubblicata sul suo sito nel dark web, ShinyHunters dichiarò di aver preso di mira l’FBI in risposta a un annuncio dell’agenzia del maggio scorso che descriveva dettagliatamente i metodi del gruppo hacker e consigliava ai bersagli di non pagare. In quell’occasione i pirati informatici dichiararono di aver rubato dati “su quasi tutti gli agenti dell’FBI e sulle persone che hanno presentato domanda di lavoro all’FBI”. Si tratta di uno dei gruppi di hacker più famigerati e in cerca di attenzione al mondo. Tra le sue recenti intrusioni, il presunto furto di milioni di dati aziendali dalla casa produttrice di videogiochi Rockstar Games, creatrice di “Grand Theft Auto”, e un attacco informatico avvenuto a maggio ai danni dello strumento didattico Canvas, che ha causato gravi disagi nelle scuole statunitensi.

Giovedì, dopo che i funzionari dell’agenzia sono venuti a conoscenza dell’attacco, il direttore Kash Patel è intervenuto su Fox News per illustrare l’impegno dell’amministrazione Trump nel campo della sicurezza informatica. Patel ha colto l’occasione per parlare dell’operazione Winter Shield, volta a sollecitare le aziende ad aggiornare i propri sistemi per impedire agli hacker di accedere a dati sensibili.

Oltre all’attacco di settembre, una precedente violazione è avvenuta nel 2023, quando degli hacker avevano violato un sistema informatico utilizzato dall’ufficio dell’FBI di New York nelle indagini sullo sfruttamento sessuale dei minori, incluso un sistema utilizzato per archiviare immagini relative all’inchiesta su Jeffrey Epstein.