Attacco Usa a Bandar Abbas, la rappresaglia iraniana colpisce una base militare americana

Nuovo attacco nella notte degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che, secondo gli Usa, minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti quattro droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come "puramente difensive, volte a mantenere il cessate il fuoco". Rappresaglia dei Pasdaran contro una base Usa. Ieri annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.La tv di Stato di Teheran ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto: 'Una completa invenzionè
Pasdaran, colpita base aerea Usa
I Pasdaran iraniani hanno reso noto di aver colpito una "base aerea statunitense" in risposta all'attacco di Washington contro una struttura militare iraniana nei pressi di Bandar Abbas. Lo riporta al-Jazeera citando l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nella dichiarazione diffusa da Tasnim, ha definito la base aerea come "l'origine dell'aggressione statunitense" senza però specificarne l'ubicazione. I Pasdaran hanno inoltre affermato che "qualsiasi aggressione non resterà impunita", aggiungendo che ulteriori azioni militari saranno oggetto di una risposta "più decisa".