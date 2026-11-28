Perché un collega uomo dovrebbe essere più adatto di una poliziotta a rivolgere una domanda a un fedele musulmano? Nella guida destinata alla polizia britannica la risposta sta in due parole, “fattori culturali”. A sollevare il caso è il Telegraph, che riporta le indicazioni del Faith Toolkit, il vademecum pubblicato dal National Police Chiefs’ Council e realizzato con il College of Policing e le associazioni del personale. Ventitre tra religioni e credenze passate in rassegna, con un capitolo più lungo e dettagliato degli altri. Quello dedicato all’islam.

Il passaggio che ha scatenato la polemica riguarda le visite nelle moschee e nelle abitazioni dei musulmani. Agli agenti viene raccomandato di vestire con sobrietà, di evitare le aree riservate all’altro sesso e di tenere conto delle consuetudini locali. Fin qui si potrebbe pensare a qualche accortezza da osservare sulla soglia di un luogo di culto. Poi si legge la precisazione degli estensori. I fattori culturali riguardano anche la “comunicazione verbale”. E ancora: “In alcune situazioni, una persona dello stesso sesso sarebbe più indicata per interagire con una persona musulmana”. Dunque anche in una casa privata, anche solo per parlare, una donna in divisa è invitata a valutare se sia il caso di farsi da parte. Il tutto prima ancora che il suo interlocutore abbia espresso una preferenza.

Lo scrupolo arriva fino agli accertamenti su un decesso. Secondo il manuale, “idealmente” anche il lavoro della scientifica dovrebbe rispettare le indicazioni islamiche e, nel caso di una donna musulmana, a esaminarne il corpo dovrebbe essere un’altra donna, per giunta della stessa fede. Il Telegraph segnala anche una disparità nel trattamento dei reati d’odio. Il capitolo sull’islam contiene un richiamo specifico alla segnalazione dell’odio antimusulmano. Un’indicazione equivalente manca alla voce ebraismo, in un Paese in cui il Community Security Trust ha registrato 1.926 episodi di antisemitismo nei primi sei mesi dell’anno.

Durissima la reazione di Nigel Farage. Per il leader di Reform UK, il documento è l’ennesima prova di una polizia a due velocità: “La polizia non dovrebbe farsi in quattro per assecondare culture sessiste e superate”. Farage chiede il ritiro immediato della guida e il licenziamento dei responsabili. Sulla richiesta di ritirarla concorda il conservatore Chris Philp, ministro dell’Interno ombra, che ricorda un principio piuttosto elementare: “La polizia dovrebbe trattare tutti allo stesso modo, qualunque sia la loro fede o il colore della loro pelle”.

I vertici replicano che conoscere le comunità aiuta a conquistarne la fiducia e incoraggia chi subisce un reato a denunciarlo. Assicurano anche che “le considerazioni religiose e culturali non prevalgono sulla legge o sui doveri operativi degli agenti”. Resta da capire quale fiducia si costruisca suggerendo a una poliziotta che - per il solo fatto di essere donna - persino una domanda potrebbe riuscire meglio al collega che le sta accanto. E quale rispetto si mostri per il fedele musulmano dando per possibile, sulla sola base della sua religione, che preferisca rispondere a un uomo.