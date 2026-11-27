L’agenzia di rating S&P Global ha confermato il rating della Francia ad A+, ma ha rivisto l’outlook da stabile a negativo - segnalando un possibile declassamento futuro - a causa delle difficoltà del Paese nel ridurre il proprio deficit. In una nota, S&P ha osservato che prevede che “il deficit della Francia rimarra’ sotto pressione”, stimando che raggiungerà il 5,3% del PIL entro il 2027, data la ”crescita economica persistentemente debole" e “l’assenza di ulteriori misure di consolidamento fiscale”. Secondo le attuali previsioni dell’agenzia, “il debito pubblico continuerà a salire”. Inoltre, S&P ha avvertito che “una persistente polarizzazione politica - che potrebbe protrarsi oltre le elezioni presidenziali del 2027 - rischia di ostacolare ulteriormente l’attuazione di misure per la riduzione del deficit e di riforme a sostegno della crescita, elementi essenziali per frenare l’aumento del rapporto debito pubblico/PIL”.

Il ministro dell’Economia francese, Roland Lescure, ha “preso atto” della valutazione, affermando che essa “sottolinea l’assoluta necessità di dotare il Paese, al più presto, di un bilancio responsabile, capace di risanare le finanze pubbliche riportando il deficit a un livello non superiore al 5%”.Anche i due principali concorrenti di S&P valutano la Francia: Fitch assegna un rating A+ con outlook negativo, mentre Moody’s attribuisce un rating Aa3 - un gradino sopra A+ - anch’esso con outlook negativo. A ottobre, Moody’s ha scelto di non intraprendere alcuna azione sul rating, preferendo attendere maggiore chiarezza sulla situazione in Francia prima di intervenire.