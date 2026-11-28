Si torna a parlare di Crans-Montana. A distanza di quasi un anno dal terribile rogo di Capodanno, costato la vita a 41 persone, si delinea una netta sproporzione nella gestione delle conseguenze del disastro. Da un lato c’è chi ha contribuito a salvare vite umane, rimasto finora senza alcun supporto economico; dall’altro, le spese sostenute dall’amministrazione locale per gestire l’immagine pubblica dell’emergenza. Come rivelato da un’inchiesta del portale svizzero Watson, a soli sei giorni dalla tragedia il Comune di Crans-Montana arrivò infatti a spendere ben 63.168 franchi svizzeri per beneficiare dell’aiuto di esperti nella gestione della crisi.

Intanto, famiglie bisognose di sostegno, rimangono in attesa.

A parlare è Paolo Campolo, il cittadino italiano che quella notte forzò un’entrata secondaria del “Le Constellation”, riuscendo a trarre in salvo decine di giovani. Un’azione documentata anche dalla testata austriaca Kronen Zeitung, che ha evidenziato come l’uomo avesse segnalato da subito la presenza di ragazzi bloccati all’interno del locale.

Intervistato da il Messaggero, Campolo denuncia oggi come lui e la sua famiglia siano stati messi da parte dalle istituzioni. Anche loro hanno riportato conseguenze gravissime dopo l’orrore di quella notte, pur essendosi salvati dalle fiamme. Ma ciò non viene riconosciuto.

Lo scorso luglio, ad esempio, la magistratura ha respinto per la seconda volta la loro richiesta di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Da qui la decisione di rivolgersi alla fondazione Beloved, istituita proprio per assistere chi ha subito ripercussioni dalla strage, compresi traumi psicologici. A cinque mesi dalla domanda, però, non è ancora arrivato alcun aiuto.

“Io veramente non chiedo niente, se non un aiuto per tutte le spese che stiamo affrontando da quando è iniziata la strage. Avrei dovuto avere più ustioni per loro, per essere considerato una vittima?”, è lo sfogo amaro dell’uomo.

Le ripercussioni sulla quotidianità del nucleo familiare restano pesanti. La compagna Yulia e la figlia di lei, Polina — entrambe impegnate in un percorso di cura psichiatrica pagato personalmente — stanno affrontando tuttora dei problemi. Polina ha dovuto cambiare scuola, mentre Yulia ha subito pesanti contraccolpi lavorativi per via delle numerose assenze.

Oltre al danno materiale ed emotivo, sul soccorritore pesa un clima di ostilità. Nelle scorse settimane Campolo ha ricevuto una lettera anonima con insulti e gravi accuse. Secondo il nostro connazionale, il mittente sarebbe un ex vigile del fuoco di Sion, furioso per alcune sue dichiarazioni sulla macchina dei soccorsi.

Dimenticati, ma solo quando serve. A Campolo è infatti arrivato l’invito a partecipare alla cerimonia commemorativa del prossimo primo gennaio. “È proprio tragicomico invitarci”, ha commentato, assicurando che non prenderà parte all’evento.