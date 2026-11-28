Lutto nel mondo del wrestling. Bronson Reed, all’anagrafe Jermaine Haley, è morto all’età di 38 anni a causa di complicazioni mediche. A dare la notizia nella serata di venerdì 27 novembre è stata la WWE attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Il wrestler australiano era reduce da un grave infortunio rimediato lo scorso 7 novembre a Crown Jewel, evento andato in scena a Riyadh, in Arabia Saudita, in seguito al quale era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. La federazione di Stamford non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso, né ha chiarito se vi sia un legame diretto con gli infortuni riportati tre settimane fa.

“La WWE è profondamente addolorata nell’annunciare che Jermaine Haley, conosciuto anche come Bronson Reed, è scomparso oggi all’età di 38 anni a causa di complicazioni mediche”, si legge nella nota della compagnia: “Jermaine era un personaggio fuori dal comune in WWE, ma soprattutto era una persona straordinaria, un uomo devoto alla sua famiglia e un collega a cui tutti volevano bene”. Il lottatore lascia la moglie Paige, in attesa del secondo figlio, e una bambina.

L’ultima apparizione di Reed risale dunque a Crown Jewel. L’australiano era intervenuto durante l’incontro valido per il World Tag Team Championship tra Bron Breakker e Austin Theory, suoi compagni nella Vision, e Penta e Je’Von Evans. Nel corso del segmento, Oba Femi lo aveva scaraventato giù dal palco su alcuni tavoli. Le conseguenze erano state particolarmente serie: diverse fratture alle costole e una lacerazione renale, secondo quanto riferito dal giornalista specializzato Bryan Alvarez. Reed era rimasto in Arabia Saudita anche dopo la partenza del resto della WWE, assistito da un medico e da un dirigente della federazione. A metà novembre era arrivata la notizia del suo rientro a casa, dove avrebbe dovuto proseguire il percorso di recupero dopo l’operazione.

Nato ad Adelaide il 25 agosto 1988, Haley aveva mosso i primi passi nel mondo del wrestling nel 2007, esibendosi nel circuito indipendente australiano con il nome di Jonah Rock. L’approdo in WWE risale al 2019: inserito nel roster di NXT, il 18 maggio 2021 aveva conquistato il North American Championship battendo Johnny Gargano in uno Steel Cage Match. Licenziato nell’agosto dello stesso anno, aveva proseguito la sua carriera nella New Japan Pro-Wrestling e in Impact Wrestling, prima di tornare alla corte della WWE nel dicembre 2022.

Nell’aprile del 2024 aveva vinto la André the Giant Memorial Battle Royal, salvo poi essere costretto a un lungo stop a causa di un grave infortunio alla caviglia rimediato a Survivor Series. Al rientro, nel maggio 2025, era entrato a far parte della Vision, al fianco di Seth Rollins, Bron Breakker e Paul Heyman. Tra i risultati più prestigiosi della sua carriera figura la vittoria contro Roman Reigns a Crown Jewel, l’11 ottobre 2025, davanti al pubblico di casa in Australia. Una lesione al bicipite lo aveva costretto a un nuovo stop nel febbraio di quest’anno: tornato sul ring a settembre, nelle ultime settimane era stato impegnato nella rivalità con Oba Femi.

Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati nelle ultime ore da colleghi e dirigenti della WWE. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la federazione ricorderà Bronson Reed in occasione di Survivor Series, Premium Live Event in programma alle 17.00 locali (00.00 orario italiano).