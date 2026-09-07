“Ben fatto!”: Musk applaude l’AfD dopo il trionfo in Sassonia-Anhalt

Elon Musk torna a intervenire nella politica tedesca e lo fa all’indomani del risultato elettorale più importante mai ottenuto dall’AfD a livello regionale. Dopo la vittoria del partito di Alice Weidel nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, il miliardario americano ha risposto a un messaggio della co-leader dell’Alternative für Deutschland con due parole, destinate però ad avere un peso politico tutt’altro che marginale: “Well done!”, “Ben fatto!”.

Le congratulazioni sono arrivate attraverso X, la piattaforma controllata dallo stesso Musk. La risposta dell’AfD non si è fatta attendere. Siegmund ha ringraziato pubblicamente Musk per il suo sostegno e per quella che ha definito la sua “prospettiva chiara e altamente importante” sugli sviluppi politici contemporanei, aggiungendo di auspicare una “forte e costruttiva cooperazione”.

Non è la prima volta che Musk interviene a sostegno dell’AfD. Il miliardario aveva già utilizzato X per promuovere il partito. Poco prima delle elezioni federali tedesche dello scorso anno, il miliardario statunitense era già intervenuto nella campagna elettorale tedesca, esprimendosi a favore dell’AfD sulla sua piattaforma. Partecipò anche in collegamento video al lancio della campagna del partito in quell’occasione. E ancora, nel 2024, Musk scrisse che solo l’AfD avrebbe potuto “salvare la Germania”.

La reazione di Musk non è rimasta isolata. Anche Donald Trump ha rilanciato su Truth Social un’immagine relativa alle proiezioni elettorali tedesche, senza aggiungere commenti. Dal versante russo, il rappresentante presidenziale Kirill Dmitriev ha invece definito la vittoria dell’AfD una “historic win” per il partito.

Ulrich Siegmund ha risposto immediatamente all’uomo più ricco del mondo, ringraziandolo per il suo “sostegno”. Il leader dell’AfD ha scritto in inglese: “Se ci assumessimo la responsabilità in questo caso, accoglierei con grande favore l’opportunità di una cooperazione forte e costruttiva. La Germania tornerebbe così ad essere un luogo in cui vale la pena investire. Cordiali saluti dalla Sassonia-Anhalt!”.

Le congratulazioni provenienti dagli Stati Uniti dopo la vittoria elettorale non si sono limitate a Musk. Richard Grenell, ex ambasciatore statunitense in Germania e stretto alleato di Trump, si è congratulato con l’AfD. “Una grande vittoria e un nuovo giorno in Germania”, ha scritto Grenell. Diversi messaggi di congratulazioni sono giunti anche da membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti.