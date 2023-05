BlueSky sfida Twitter: ecco cos'è e come funziona

Non è ancora attivo per tutti coloro che volessero scaricarlo e creare un profilo ma BlueSky fa già parlare, molto, di sé innanzitutto perché è il social antagonista di Twitter creato proprio dall'ex fondatore dell'uccellino, Jack Dorsey, ma anche perché oltre un milione di persone è in lista d'attesa per ricevere l'invito ed entrare a far parte di questa comunità. Gli scontenti di Elon Musk, quindi, si stanno già rivolgendo a chi fece diventare grande l'attuale social con la spunta blu a pagamento.

I numeri di Bluesky

Il boom è sicuramente dovuto non soltanto al passaparola tra chi ha iniziato il suo download dal mese di febbraio quando è stato lanciato ma anche dalla tipologia di utenti che stanno già usando i suoi servizi tra cui giornalisti, politici, influencer e attori soprattutto negli Stati Uniti. Il "fatto sorprendente", come viene chiamato dalla rivista Forbes, è che " la domanda di inviti Bluesky è così alta che le persone li mettono all'asta su eBay per centinaia di dollari" . Al momento, soltanto nell'ultima settimana, già 35mila persone avrebbero avuto accesso all'app tramite l'invito di qualcun altro in grado già utilizzarla. " Gli utenti avranno la possibilità di scegliere, i creatori avranno la possibilità di rimanere in contatto con il proprio pubblico e gli sviluppatori avranno la libertà di costruire ", ha dichiarato alla rivista economica americana il Ceo di Bluesky, Jay Grabe.

Come funziona

Come detto, Bluesky non è ancora stato completamente messo a disposizione al pubblico ma funziona soltanto invito anche se è già operativa la funzione beta per iOs a febbraio e per Android ad aprile. Si entra soltanto per conoscenza: gli utenti ricevono un codice nuovo ogni settimana così da poterlo condividere, eventualmente, con chi vuole entrare a far parte di questa nuova comunità. Anche se sembra simile a Twitter, ha un approccio totalmente diverso: si tratta di una piattaforma "decentralizzata", ciò vuol dire che tutti i dati delle persone iscritte saranno messi su server indipendenti invece che su quelli di proprietà dell'azienda. Così facendo gli utenti potranno scegliere maggiormente i contenuti più interessanti.

" Gli utenti possono mettere mi piace o ripubblicare 'skeet' sul loro "skyline" (paragonabile ai tweet sulla timeline di un utente di Twitter), sebbene la piattaforma attualmente non supporti la messaggistica diretta o gli hashtag", spiegano gli sviluppatori.

