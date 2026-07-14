Bruxelles, incendio in una palazzina residenziale: almeno 4 morti e 6 dispersi

Nella tarda mattinata di martedì 14 luglio Bruxelles è stata scossa da un incendio mortale all’interno dell’edificio Oxy, nei dintorni di Place de Brouckère, che secondo i media locali avrebbe già causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre sei. Alcune persone risulterebbero intrappolate in un vano ascensore che attualmente non è accessibile ai servizi di emergenza come spiega un’inviata dell’emittente Rtl Info. Le cause del rogo sono ancora da verificare.

La dinamica dell’incendio

L'incendio è divampato inizialmente al secondo piano dell'edificio, che era in fase di ristrutturazione, secondo quanto dichiarato da Walter Derieuw portavoce dei vigili del fuoco. Se inizialmente è stato circoscritto, "le fiamme si sono propagate al vano ascensore, provocando un incendio anche lì", ha aggiunto, dove alcune persone hanno perso la vita.

La vicinanza di Re Filippo

A testimonianza della gravità della situazione, Re Filippo ha voluto visitare il luogo del devastante incendio: intorno alle 16:30, è stato accolto dal Primo Ministro, Bart De Wever e dal sindaco di Bruxelles, Philippe Close, davanti all'edificio Oxy, dove è scoppiato l'incendio durante dei lavori di costruzione. Il re, il primo ministro e il sindaco hanno elogiato le squadre di soccorso coinvolte e i sopravvissuti, che stanno anche beneficiando di un'unità di supporto psicologico messa a loro disposizione.

Al momento dello scoppio dell'incendio, nell'edificio si trovavano circa 200 operai. La maggior parte è stata evacuata rapidamente, ma sei persone risultano ancora disperse e le ricerche continuano. Potrebbero trovarsi in un altro ascensore, al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere.

Due

persone con ustioni sono già state trasportate all'ospedale militare di Neder-Over-Heembeek mentre un vigile del fuoco colpito da ipertermia è stato curato sul posto. Le cause dell'incendio, come detto, non sono ancora note.