Gaffe del Primo ministro del Belgio: mostra bandiera olandese al contrario

Pesante scivolone diplomatico per il primo ministro belga Alexander De Croo ai margini di una visita del collega olandese Mark Rutte a Bruxelles nella giornata di martedì 24 gennaio. La bandiera dei Paesi Bassi è stata appesa infatti al contrario nella sala dei palazzi del governo in cui si è svolto il bilaterale, con il blu in alto piuttosto che il rosso.

De Croo, esponente dei Liberaldemocratici Fiamminghi, è stato aspramente criticato dal leader del partito di opposizione Nuova Alleanza Fiamminga ed ex ministro Theo Francken, che ha sottolineato lo scivolone del Premier: " Appendere correttamente la bandiera non può funzionare " per rimediare lo sgarbo. Anche Caroline van der Plas del Movimento Contadino-Civico olandese ha fatto notare lo sbaglio. Il motivo di questa bufera sul Premier del Belgio non è di stile o di protocollo.

Fijn om samen met @MinPres Mark Rutte de Europese Raad van 9-10 februari voor te bereiden.



Op de agenda o.m. een betere bescherming van de Europese buitengrenzen en versterking van onze industrie.



We bespraken vanzelfsprekend ook de hardere aanpak van de drugscriminaliteit. pic.twitter.com/oWFjsCTLiU — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 24, 2023

Cosa significa la bandiera olandese al contrario

La bandiera olandese a fasce invertite, infatti, era il simbolo delle dure proteste che hanno bloccato il Paese promosse dai sindacati degli agricoltori contro i piani per ridurre le emissioni di azoto. In particolare la regione agricola della Frisia è stata interessata da movimenti di protesta dopo l'approvazione di norme che spingevano gli agricoltori a utilizzare meno fertilizzanti e ridurre il numero di capi di bestiame, riducendo le emissioni di ossido di azoto e ammoniaca, entro il 2030. Una mossa che potrebbe costringere alcune aziende agricole a chiudere, secondo i protestanti.

La Frisia ha visto la bandiera "ribelle" esposta per errore dal premier belga diventare simbolo delle proteste. La testata olandese Nos ha ricordato che la tendenza proviene dagli Stati Uniti, dove " appendere la bandiera a testa in giù è diventato anche un simbolo dei movimenti di protesta che volevano trasmettere che il paese era in difficoltà ai loro occhi. Ciò si rifletteva, tra le altre cose, durante le proteste durante la guerra del Vietnam (1955-1975), ma anche nei casi giudiziari contro gli assalti al Campidoglio ".

Le scuse del Primo ministro del Belgio

De Croo ha pubblicato un video in cui si scusa con Rutte per l'equivoco politico venutosi a creare e ha invitato presto il collega premier a una nuova visita riparatrice. Rutte ha reagito alle scuse ripubblicando il video di De Croo su Twitter e commentando: " Bello vedere il nostro tricolore appeso di nuovo, è così che è perfetto " e ringraziando De Croo per il " proficuo incontro ".

Belgio e Olanda lavorano da anni in sinergia pressoché totale su molti dossier, e De Croo e Rutte erano al lavoro per portare al Consiglio Europeo del 9-10 febbraio una posizione comune su diversi temi, dal nuovo framework sugli aiuti di Stato al futuro delle regole su debito e bilancio. Rutte vuole rilanciare la posizione dell'Olanda "falco" e ha bisogno della massima cooperazione con il collega belga. Nessun incidente di percorso può, dunque, danneggiare la cooperazione in questa fase decisiva.