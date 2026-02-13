Caso Epstein, cade un'altra testa: l'avvocata Ruemmler (ex consigliera di Obama) lascia Goldman Sachs

Continua a mietere vittime illustri il "caso Epstein". L'ultima personalità di spicco travolta dallo scandalo è Kathy Ruemmler, responsabile legale della banca d'investimento Goldman Sachs. Ha annunciato le sue dimissioni dopo che è emerso che aveva un rapporto molto stretto con Jeffrey Epstein, arrivandolo persino a definire come un "fratello maggiore" e minimizzando i suoi crimini sessuali.

Ruemmler, ex consigliera della Casa Bianca ai tempi del presidente Barack Obama, ha fatto sapere in una nota che si sarebbe "dimessa dall'incarico di responsabile legale e consulente legale di Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026". In una dichiarazione rilasciata prima delle sue dimissioni, un portavoce di Goldman Sachs ha affermato che Ruemmler "si pente di aver mai conosciuto" Epstein.

Carriera brillante

Ruemmler ha scalato i vertici di Wall Street divenendo una consigliera chiave del ceo di Goldman Sachs David Solomon, dopo aver svolto una brillante carriera legale. Come procuratrice ha contribuito a portare a processo i dirigenti di Enron. Obama l'aveva nominata consulente legale della Casa Bianca e, per un periodo, era stata considerata tra i possibili candidati alla carica di procuratore generale degli Stati Uniti.

Stretta relazione con Epstein

Scrive il New York Times che nei materiali pubblicati dal Dipartimento di Giustizia si rivelerebbe la sua lunga relazione con Epstein. Ruemmler e i rappresentanti di Goldman hanno affermato per anni di avere avuto un rapporto strettamente professionale con Epstein, ma email, messaggi e fotografie hanno ribaltato questa narrazione. Prima di entrare in Goldman nel 2020, infatti, Ruemmler era consulente, confidente e amica di Epstein, scrive ancora il Nyt, come dimostrano i documenti. Lo consigliava su come rispondere a domande difficili sui suoi crimini sessuali, parlava della sua vita sentimentale, lo consigliava su come evitare un'indagine mediatica poco lusinghiera e si rivolgeva a lui chiamandolo "tesoro" e "zio Jeffrey". Epstein, a sua volta, le ha fornito consigli di carriera per il suo passaggio a Goldman, l'ha presentata a noti imprenditori e l'ha ricoperta di regali come trattamenti spa, viaggi di lusso e articoli di lusso Hermès. In totale, Ruemmler è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia.

Cosa ha detto Ruemmler

"Da quando sono entrata in Goldman Sachs sei anni fa - ha aggiunto Ruemmler - ho avuto il privilegio di contribuire a supervisionare le questioni legali, reputazionali e normative dell'azienda, di migliorare i nostri solidi processi di gestione del rischio e di garantire che viviamo secondo il nostro valore fondamentale di integrità in tutto ciò che facciamo. La mia responsabilità è quella di mettere gli interessi di Goldman Sachs al primo posto".

Il ceo David Solomon ha dichiarato in

un'altra nota: "Kathy, una delle professioniste più affermate nel suo campo, è stata anche una mentore e un'amica per molti dei nostri dipendenti, e ci mancherà. Ho accettato le sue dimissioni e rispetto la sua decisione".