Chiese date alle fiamme e assalti. Attacco ai cristiani in Pakistan

Sono ore drammatiche per i cristiani di Jaranwala, in Pakistan. Una folla inferocita ha preso d'assalto chiese e case di membri della comunità cristiana, con atti di saccheggio e diversi edifici sacri dati alle fiamme. Secondo il direttore esecutivo del Consiglio unito delle Chiese, Samson Suhail, che ha sollecitato il governo per " un'indagine indipendente e severe punizioni per i responsabili di questi attacchi " sarebbero addirittura 21 le chiese bruciate. Altre fonti danno al momento numeri inferiori, probabilmente sei, di cui una chiesa cattolica, tre presbiteriane, una della Full Gospel Assembly e una dell’Esercito della salvezza. Al centro degli attacchi vandalici anche il cimitero cristiano.

Tutto è iniziato con l'accusa di un presunto atto di profanazione nei confronti del Corano. Secondo le prime ricostruzioni, dagli altoparlanti che chiamano i fedeli musulmani alla preghiera sarebbe stata data la notizia di offese al libro sacro dell'Islam da parte di alcuni membri della comunità cristiana, probabilmente alcune pagine strappate e imbrattate. La voce ha iniziato a circolare scatenando l'ira dei musulmani contro il quartiere abitato dalla minoranza, e centinaia di persone si sono lanciate contro chiese e abitazioni, devastando il quartiere e colpendo anche sacerdoti e catechisti.

Le forze dell'ordine hanno arrestato per ora quasi 130 persone coinvolte negli attacchi a Jaranwala e sono state schierate forze di sicurezza e paramilitari. Il primo ministro pakistano ad interim Anwaar-ul-Haq Kakar, che ha giurato da pochi giorni per il suo mandato, ha promesso il massimo della severità nei confronti dei violenti. " Sono sconvolto dalle immagini che arrivano da Jaranwala, Faisalabad. Saranno presi provvedimenti severi contro coloro che violano la legge e prendono di mira le minoranze " ha detto il primo ministro.