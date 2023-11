"Polmonite misteriosa nei bambini". L'allarme delle autorità cinesi

Moderato allarme in Cina, dove da qualche settimana si sta registrando una strana epidemia di polmonite tra i bambini. A 4 anni dallo scoppio della pandemia di Covid, che stando anche ai più recenti studi ha avuto origine in Cina, nel Paese orientale c'è una nuova emergenza sanitaria che sta interessando soprattutto pazienti in età pediatrica. Il primo alert è arrivato da ProMed, un sistema di sorveglianza accessibile al pubblico che monitora le epidemie di malattie umane e animali in tutto il mondo.

La notifica parla di " polmonite non diagnosticata " nei bambini, con febbre alta e tracce nei polmoni, ma senza tosse. Era stata proprio ProMed, nel 2019 a lanciare il primo allarme su un virus respiratorio sconosciuto, poi ribattezzato Sars-CoV-2. I media asiatici parlano soprattutto di Pechino e Liaoning come metropoli più colpite da questa epidemia di polmonite. L'allarme sanitario è sorto soprattutto a seguito dei tanti casi che stanno intasando gli ospedali, dove molti bambini sono ricoverati anche negli atri per mancanza di posti letto. Anche le scuole stanno segnalando numerosi casi di bambini con sintomi riconducibili alla polmonite sconosciuta ed è per questo che è stato lanciato il primo allarme.

Eric Feigl-Ding, l'epidemiologo americano che ha seguito da vicino l'epidemia di Covid-19, ha rilanciato diversi post in relazione alla nuova emergenza sanitaria cinese, sottolineando che potrebbe trattarsi di "Mycoplasma pneumoniae", un batterio responsabile di patologie che interessano soprattutto l'apparato respiratorio. Secondo lui potrebbero essere casi di "polmonite ambulante", che secondo alcuni fonti sarebbe in aumento in Cina. "Che razza di mondo", è il commento finale dello scienziato con la pubblicazione di immagini di bambini ricoverati.