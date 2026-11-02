Crans-Montana, Jacques Moretti torna davanti ai pm ma non risponde sul riciclaggio. Assente la moglie Jessica: “Fragilità psicologica”

Nuovo interrogatorio per Jacques Moretti, proprietario del Constellation e indagato per il rogo di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone e nel quale altre 115 sono rimaste ferite. L’imprenditore è tornato oggi davanti agli inquirenti a Sion, a cinque mesi dall’ultima audizione. Ma su un punto ha già annunciato che non risponderà: quello relativo ai presunti episodi di riciclaggio di denaro.

A chiarirlo è stato il suo avvocato Patrick Michod attraverso una lettera inviata nei giorni scorsi alla procura del Vallese. Sul fronte finanziario è stato infatti aperto un nuovo filone d’indagine, dopo che un rapporto dell’ufficio federale svizzero Fedpol ha evidenziato movimenti bancari “anomali” e “transazioni opache” sui conti correnti.

Moretti è arrivato questa mattina a bordo di un furgone cellulare, lontano dalle telecamere, al campus universitario Energypolis di Sion, dove si svolge l’interrogatorio. Presenti anche alcuni sopravvissuti e familiari delle vittime. Assente invece la moglie Jessica, anche lei proprietaria del locale e coinvolta nell’inchiesta. Inizialmente era previsto un confronto tra i coniugi, successivamente annullato per motivi medici.

Secondo un’attestazione psicoterapeutica del 2 ottobre, consultata dalla televisione svizzera RTS, Jessica Moretti si troverebbe in uno stato di particolare fragilità psicologica, aggravato dalle conseguenze dell’incendio, dal procedimento giudiziario e da una recente presunta aggressione da parte del marito. Jacques Moretti si trova infatti in custodia cautelare dalla metà di agosto proprio nell’ambito di un procedimento per presunte violenze domestiche.

La mancata audizione della donna ha provocato delusione tra i familiari delle vittime. “Voglio sapere cosa è successo quella notte”, ha dichiarato Laetitia Brodard-Sitre, madre di una delle vittime. L’avvocato di parte civile Gilles-Antoine Hofstetter ha invece auspicato che Moretti ponga fine alle reticenze e contribuisca a chiarire i punti ancora oscuri della vicenda.

Intanto l’inchiesta sul rogo del Constellation coinvolge complessivamente 17 persone: oltre ai coniugi Moretti, otto amministratori o ex amministratori comunali, tra cui il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud, e sette dipendenti o ex dipendenti degli uffici municipali. Tutti sono indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Resta centrale anche il capitolo dei controlli di sicurezza: dopo la tragedia, le autorità comunali avevano ammesso che nel locale non venivano effettuate ispezioni antincendio dal 2019.