Il Quebec incassa una vittoria nella battaglia per la laicità dello Stato. La Corte Suprema del Canada ha confermato la legge che vieta a determinate categorie di dipendenti pubblici di indossare simboli religiosi durante il servizio, a partire dal velo islamico. Con sei voti favorevoli e uno contrario, i giudici hanno riconosciuto la legittimità del ricorso da parte della provincia a un meccanismo costituzionale per tutelare la normativa dalla maggior parte delle contestazioni giudiziarie.

Approvata nel 2019, la legge nota come Bill 21 interessa diverse categorie professionali, tra cui insegnanti, giudici, avvocati e agenti di polizia. Nessuna distinzione tra le confessioni religiose: il divieto riguarda tanto l’hijab quanto il turbante dei sikh, la kippah e il crocifisso. “La Bill 21 è radicata nel legittimo e storico impegno del Quebec a garantire la laicità dello Stato in una società libera e democratica”, ha scritto il presidente della Corte Suprema Richard Wagner nell’opinione di maggioranza, come riportato dal Guardian.

Al centro della battaglia giudiziaria la cosiddetta “notwithstanding clause”, una clausola costituzionale che consente ai governi federale e provinciali di derogare temporaneamente ad alcuni diritti sanciti dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà, tra cui la libertà religiosa. La Corte Suprema ha respinto gran parte delle obiezioni sollevate contro la normativa, comprese quelle relative alla parità tra uomini e donne e ai diritti scolastici della minoranza anglofona del Quebec.

La sentenza, lunga ben 520 pagine, non rappresenta tuttavia una vittoria su tutta la linea per il governo provinciale. I giudici hanno infatti riscontrato una violazione dei diritti democratici nella disposizione che impedisce ai membri eletti dell’Assemblea nazionale di partecipare ai lavori parlamentari con il volto coperto per motivi religiosi.

Come prevedibile, non si è fatta attendere la protesta delle organizzazioni religiose. Durissimo Stephen Brown, amministratore delegato del Consiglio nazionale dei musulmani canadesi, secondo cui la decisione rischia di svuotare di significato le garanzie costituzionali: “Non abbiamo una Carta dei diritti e delle libertà. Abbiamo una Carta dei suggerimenti e dei permessi”.

Di tutt’altro tenore le reazioni in Quebec, dove il premier Paul St-Pierre Plamondon aveva rivendicato il diritto della provincia di decidere autonomamente sulle proprie leggi. Dopo sette anni di polemiche e ricorsi giudiziari, resta dunque in vigore il divieto di ostentare simboli religiosi nell’esercizio delle funzioni pubbliche interessate dalla normativa.