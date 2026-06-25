Crans-Montana, la testimonianza dell’italiana ferita: “L’uscita di sicurezza era chiusa con catena e lucchetto”

L’uscita di sicurezza situata nell’interrato del Constellation sarebbe stata chiusa non soltanto da uno sgabello, ma anche da una catena. A riferirlo, a circa sei mesi dalla tragedia di Capodanno di Crans-Montana, è Sofia Donadio, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita nell’incendio e oggi incontrata dai giornalisti. "Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto", il racconto della giovane, che descrive "una catena di acciaio, come quelle per legare le biciclette", fissata "al maniglione".

Una testimonianza che riaccende i riflettori sulla sicurezza nel locale di Crans-Montana. Nel frattempo, l’inchiesta sulla tragedia avvenuta a nel Canton Vallese proseguirà con due nuove audizioni previste a metà luglio. Saranno interrogati due dei 14 imputati, entrambi rimasti in silenzio durante i primi interrogatori perché non avevano ancora potuto consultare il fascicolo penale. Il 14 luglio sarà sentito l’ex responsabile della sicurezza dell’ex comune di Chermignon - oggi frazione di Crans-Montana - in carica fino al 31 dicembre 2016. La convocazione, anticipata da Keystone-ATS, è stata confermata dalla procura. L’uomo non aveva risposto alle domande nell’audizione dello scorso 8 aprile.

Il 16 luglio toccherà invece a Jean-Claude Savoy, sindaco di Chermignon dal 2009 al 2016. Anche lui si era avvalso della facoltà di non rispondere il 13 maggio, spiegando di non aver avuto accesso agli atti. Nel frattempo, entrambi hanno potuto esaminare il dossier.

Le audizioni porranno l’accento soprattutto sui lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2015 al Le Constellation, nel periodo in cui i coniugi Moretti avevano assunto la gestione del locale. Le contestazioni riguardano