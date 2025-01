Cuba, minibus di turisti italiani esce di strada: 2 morti e 6 feriti, di cui 3 gravi

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragico incidente a Cuba, dove un minibus che trasportava un gruppo di turisti italiani si è schiantato dopo essere uscito di strada, causando la morte di due persone e il ferimento di altre sei, tre delle quali, stando a quanto riferito dalla stampa locale, sono in gravi condizioni.

I fatti si sono verificati lungo il tratto autostradale nei pressi di Aguada de Pasajeros, nella provincia di Cienfuegos, in una zona centrale dell'isola. Secondo le notizie riportate dal media Cubadebate, il mezzo da 16 posti coinvolto nel sinistro apparteneva alla flotta dell'agenzia di noleggio locale Transtur, ed era partito da L'Avana. L'escursione dei nostri connazionali nella maggiore delle Grandi Antille era organizzata da Avventure nel Mondo, una delle maggiori agenzie di viaggi di gruppo europee.

Il viaggio era partito dal nostro Paese appena tre giorni fa, martedì 14 gennaio e prevedeva un tour completo di Cuba della durata di tre settimane. Come anticipato, dopo la partenza da L'Avana, i viaggiatori si stavano spostando a bordo del minibus per raggiungere la città di Santa Clara, nel centro dell'isola.

Durante il tragitto, per cause ancora da accertare, l'autista cubano ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un parapetto all'altezza del chilometro 209 dell'autostrada, terminando poi la sua corsa nel fosso che separa le due corsie. Non si sa ancora se altri mezzi sono rimasti coinvolti nel sinistro. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i soccorsi, ma al loro arrivo non c'era già più nulla da fare per il conducente cubano e per il coordinatore del tour di nazionalità italiana.

Oltre le due vittime risultano anche sei feriti, tutti italiani, i quali sono stati trasportati in ambulanza presso l'Ospedale Universitario Generale Dr.Gustavo Aldereguia Lima, a Cienfuegos, la città più vicina al luogo dello schianto. Tre di essi, più gravi, sono tuttora ricoverati nel reparto di terapia intensiva per via delle lesioni riportate.

"Abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza per assicurare che i feriti ricevano le cure più adeguate"

, ha spiegato un portavoce dell'autorità sanitaria.

L'ambasciata italiana a Cuba è stata già allertata e si sta occupando di monitorare la situazione e di assistere in ogni modo i familiari delle persone coinvolte nel sinistro.