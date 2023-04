"Ci saranno morti e feriti...". La profezia di Stormy Daniels sul processo a Trump

" L'ho visto nudo. Vestito non mi farà certo più paura ". Stormy Daniels, la pornostar al centro della vicenda che ha portato all'incriminazione di Donald Trump, è fiera e soddisfatta della decisione presa dalla procura di Manhattan nei confronti dell'ex presidente statunitense. " Comunque vada a finire ci saranno violenze, morti e feriti ", ha dichiarato Daniels, sottolineando tuttavia di non avere alcun timore di rivedere The Donald, faccia a faccia, in un'aula di tribunale.

Le dichiarazioni di Daniels

" Trump non è più intoccabile, giustizia è servita ", ha affermato Daniels nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times. La donna si trova al momento in una località segreta, proprio perché il suo ruolo nel procedimento giudiziario che ha portato Trump ad essere incriminato l'ha trasformata nel bersaglio ideale dei sostenitori del tycoon.

La pornostar ha ammesso di essere " per la prima volta in assoluto" spaventata da queste minacce ma, al tempo stesso, di non aver paura di dover affrontare Trump in tribunale. " L'ho visto nudo, non è possibile che sia più spaventoso con i vestiti addosso ", ha spiegato Daniels.

Minacce di morte

Daniels è consapevole che del fatto che la notizia dell'incriminazione di Trump sia " monumentale ". "L'altro lato della medaglia è che questo evento dividerà ulteriormente gli americani ", ha quindi ammesso la pornostar. " Se l'è già cavata una volta dopo aver aizzato alla rivolta e creato il caos. Quale che sia l'esito dell'incriminazione ci saranno violenza, feriti e morte ", ha proseguito l'attrice hard.

Daniels, il cui nome di battesimo è Stephanie Clifford, già poche ore dopo l'accusa ha cominciato a ricevere minacce di violenza su " tutte le piattaforme di social media, per e-mail e sul telefono ". " Il numero e l'intensità (delle minacce) sono gli stessi della prima volta, ma stavolta sono violente. La prima volta era "cercatrice d'oro", "bugiarda" e altro genere di volgarità. Stavolta è "Ti ucciderò". Sono molto più violenti ed espliciti ", ha aggiunto.

Un messaggio per Trump

Tra le altre dichiarazioni, Daniels ha lanciato un chiaro messaggio all'indirizzo di Trump. " Una persona al potere non sfugge alla legge. E non conta quale sia il tuo lavoro o il tuo conto in banca: devi rispondere di quello che hai detto e fatto, e giustizia è servita ".

Il tycoon sarà il primo ex presidente a dover affrontare accuse penali. Specifichiamo che le accuse precise non sono ancora note, ma il caso è quello del presunto pagamento in nero del presidente a Daniels, durante la campagna elettorale del 2016, per farla tacere sulla loro ipotetica relazione.