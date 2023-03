Chi è Stormy Daniels: la carriera da pornostar e l'incontro con Trump

All'anagrafe si chiama Stephanie Clifford, anche se il suo nome d'arte è Stormy Daniels. È così che l'ex attrice di film per adulti è salita alla ribalta della cronaca mondiale, diventando la protagonista principale della vicenda che ha portato all'incriminazione di Donald Trump.

La carriera da pornostar

Daniels ha 44 anni e viene da Baton Rouge, in Louisiana. È stata una personalità ben nota, per più di due decenni, nel settore dei film per adulti, apparendo e dirigendo numerosi video. La sua - ha raccontato nel libro Full Disclosure - è stata un'infanzia di povertà e abusi fin da quando aveva solo nove anni. Ha raccontato di essere stata cresciuta da una madre negligente, e che da bambina i cavalli erano il suo principale interesse.

Si è mantenuta finanziariamente lavorando negli strip club, a partire dal liceo. Ha quindi iniziato ad apparire e dirigere film pornografici, usando uno pseudonimo tratto dal nome che il bassista dei Mötley Crüe Nikki Sixx ha dato alla figlia - Storm - e la sua preferenza per il whisky di Jack Daniel.

L'incontro con Donald Trump

Daniels ha raccontato di aver incontrato per la prima volta Trump nell'estate del 2006, durante un torneo di golf di beneficenza a Lake Tahoe, al confine tra California e Nevada. L'attrice era appena apparsa nel film di Judd Apatow, The 40-year-old Virgin, e all'epoca aveva 27 anni.

Il tycoon ne aveva invece 60 di anni. E, stando al racconto della donna, l'avrebbe invitata a cena nella sua suite. Daniels ha quindi spiegato che i due hanno consumato un rapporto sessuale. Ben diversa la versione del magnate. Trump ha negato di aver mai avuto rapporti sessuali con Stephanie Clifford, accusandola di " estorsione " e affermando che le sue affermazioni sono una " truffa totale ".

In ogni caso, la scintilla della passione fra i due era scoccata e la loro relazione era ufficialmente iniziata. Trump e Daniels si incontrano diverse altre volte, con il futuro presidente che le promise ripetutamente di farla apparire nel suo programma The Apprentice. Dopo mesi Clifford smise di rispondergli. Nel 2016, dopo la candidatura di Trump, la pornostar ha cercato di vendere la storia della sua relazione con il papabile presidente ai media e ai tabloid, inizialmente senza alcun successo.

"July 13, 2006, when a twenty-seven-year-old porn star, Stormy Daniels, aka Stephanie Clifford, had bad sex with sixty-year-old Trump in the penthouse of Harrah’s Lake Tahoe Hotel and Casino in Nevada "https://t.co/OfWfcEqpwH pic.twitter.com/cUOViYrvkW — Martin D. Brown (@MDRBrown) March 29, 2023

Il pagamento e il silenzio

Sappiamo per certo che Daniels ha ricevuto un pagamento da Trump, dal valore di 130.000 dollari, poco prima delle elezioni presidenziali del 2016, le stesse nelle quali The Donald si sarebbe candidato tra le fila repubblicane.

Il 28 ottobre 2016, Daniels ha firmato un accordo di non divulgazione in cui si era impegnata a non discutere pubblicamente della sua relazione con Trump in cambio di una lauta somma, secondo i documenti archiviati nella Corte federale di Los Angeles.

Anche perché la pubblicazione dei fuori onda di Access Hollywood, in cui Trump descriveva con un linguaggio volgare la sua visione del sesso e come toccava le donne, aveva nel frattempo reso la storia di Stormy Daniels ben più attraente. Fu allora che l'ex legale e fixer di Trump, Michael Cohen, propose a Stormy Daniels i suddetti 130.000 dollari in cambio del suo silenzio