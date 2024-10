Come il DEI ha corrotto l'Istituto nazionale di Sanità americano

Il National Institutes of Health, che finanzia le scoperte in campo medico, ha goduto a lungo di una reputazione affidabile. Ma, in linea con il “programma di equità dell'intero governo” dell'amministrazione Biden, il NIH ha spostato le sue priorità dalla scienza alla “scienza della diversità della forza lavoro scientifica”, subordinando la medicina all'ultima moda ideologica: diversità, equità e inclusione, o DEI.

Con l'aiuto di Open the Books, un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro, abbiamo ottenuto documenti che descrivono la discesa del NIH nel razzismo di sinistra. L'agenzia, che dovrebbe dare la precedenza alla scienza, ha fatto del DEI una priorità assoluta, sborsando milioni di euro per iniziative di “diversità” che non fanno nulla per far progredire la ricerca medica.

All'inizio del suo mandato, il Presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo per l'implementazione della DEI in tutta la burocrazia federale e il Congresso ha ordinato ai NIH di sviluppare “un piano strategico con obiettivi a lungo e breve termine per affrontare le disparità razziali, etniche e di genere presso i NIH”. In breve: meno attenzione alla cura del cancro e più attenzione a fare in modo che nessuno guarisca il cancro senza riconoscere la sua “responsabilità di correggere il razzismo sistemico e le disuguaglianze”.

Il NIH si è messo subito al lavoro per implementare l'ordine esecutivo in tutta la mastodontica agenzia. Il piano, che si applicava agli anni fiscali dal 2023 al 2027, richiedeva “la partecipazione di tutti i 27 Istituti e Centri (IC); degli Uffici all'interno dell'Ufficio del Direttore (OD); dei gruppi di lavoro, dei comitati del personale, dei gruppi consultivi e dei gruppi di dipendenti in tutto il NIH”. Complessivamente, l'agenzia ha riferito di aver “identificato una comunità di quasi 100 uffici, comitati e gruppi che lavorano all'interno dell'ecosistema DEIA dei NIH”.

A supervisionare questa burocrazia è l'Ufficio per l'equità, la diversità e l'inclusione del NIH, che conta più di 50 dipendenti. La missione dell'ufficio è “identificare ed eliminare la discriminazione dalle politiche del personale, dalle pratiche e dalle condizioni di lavoro dell'agenzia”. Nell'ambito dei suoi sforzi, ha creato centri di informazione digitale su “Comprendere il razzismo sistemico” e “Il razzismo nella salute” e ha pianificato una sessione di “Formazione anti-bullismo” per i dipendenti: tutti metodi per promuovere l'ideologia razzista, piuttosto che la missione scientifica del dipartimento.

Il leader dell'apparato DEI del NIH è Marie Bernard, responsabile dell'agenzia per la diversità della forza lavoro scientifica. Bernard, a cui fanno capo dieci dipendenti dell'NIH, si è impegnata a fondo negli sforzi per la diversità dell'organizzazione, guidando lo sviluppo del piano DEI e co-presiedendo diversi progetti sulla diversità. Uno di questi progetti, NIH UNITE, istituito nel 2021, “funge da gruppo di riflessione per promuovere l'equità” e “identifica e affronta qualsiasi razzismo strutturale che possa esistere all'interno del NIH e in tutta la forza lavoro biomedica e comportamentale”. In altre parole, l'agenzia ha 11 dipendenti a tempo pieno che si occupano di combattere il “razzismo strutturale”. A detta loro, stanno facendo progressi.

Oltre a potenziare le misure interne del DEI, il NIH ha rivisto le sue iniziative di finanziamento esterno. Una delle principali priorità è la “Health Equity”, una nuova disciplina accademica di tendenza che, in teoria, studia le disparità di salute tra gruppi (ad esempio, i tassi sproporzionatamente elevati di Alzheimer tra gli afroamericani) e cerca di identificare le cause e trovare soluzioni. In pratica, però, l'Health Equity è la finestra della teoria razziale critica sulla scienza medica, che produce rapporti di lamentela insignificanti incentrati non sui risultati medici ma sulla demografia della stessa forza lavoro della ricerca medica.

I programmi variano per complessità. Alcuni sono semplici: il NIH, attraverso il concorso UNITE DEIA Prize, lanciato all'inizio del mandato del Presidente Biden, ha inviato cumulativamente 1 milione di dollari a dieci università che hanno “implementato strategie innovative per migliorare la DEIA negli ambienti di ricerca”. Altre sono più sofisticate: il Diversity Program Consortium, un'iniziativa interistituzionale istituita per la prima volta dal Presidente Obama, è stato progettato per formare studenti e sviluppare docenti “provenienti da gruppi sottorappresentati nella ricerca biomedica”. Queste iniziative sono apparentemente destinate ad aiutare le persone svantaggiate, ma in pratica sono altamente ideologiche e promuovono, ad esempio, una “mentorship liberatoria consapevole della razza” fatta “attraverso il quadro della teoria critica della razza”.

La burocrazia permanente all'interno dei NIH era già un terreno fertile per questo tipo di pensiero. Anche sotto il presidente Trump, che apparentemente si opponeva a questa ideologia, l'agenzia era un finanziatore significativo della scienza razziale di sinistra, una pratica che l'amministrazione Biden ha continuato.

Consideriamo alcuni dei progetti finanziati dal NIH, iniziati sotto Trump e proseguiti sotto Biden. L'agenzia ha stanziato 3 milioni di dollari alla Columbia University, ad esempio, per utilizzare Twitter “per migliorare il supporto sociale per i caregiver di demenza ispanici e neri” e per studiare “l'uso etico degli algoritmi di rilevamento delle minoranze”. In particolare, questo premio ha finanziato la creazione di un “algoritmo di rilevamento dei tweet neri” per aiutare a curare i post “su misura per i caregiver di pazienti neri e ispanici affetti da demenza”.

Il NIH ha anche finanziato diverse iniziative bizzarre incentrate sulle questioni LGBT. Ha concesso all'Università di Yale 3 milioni di dollari per studiare il rischio di HIV seguendo gli uomini gay con monitor GPS; l'obiettivo finale del progetto era quello di sviluppare “un'applicazione telefonica in tempo reale ” in parte basata sui dati del monitoraggio. L'agenzia ha anche assegnato a Stanford 3,7 milioni di dollari per studiare “gli effetti degli ormoni sul neurosviluppo” negli “adolescenti transgender”, che i ricercatori sperano possano “far progredire la base empirica delle cure cliniche per questa popolazione vulnerabile di giovani”.

Questi esempi evidenziano un nesso fondamentale: quello tra NIH, che controlla miliardi di fondi dei contribuenti, e le principali università, che li ricevono in nome del DEI. Sotto l'attuale amministrazione, l'agenzia ha speso una quantità sorprendente di denaro dei contribuenti per progetti ispirati alla DEI nel campo della ricerca, del reclutamento e del mantenimento dei laureati e dell'assunzione di docenti, il tutto per radicare l'ideologia nel mondo accademico.

La più importante di queste iniziative è il programma FIRST (Faculty Institutional Recruitment for Sustainable Transformation) del NIH Common Fund, creato nel 2021, che “mira a migliorare e mantenere una cultura di eccellenza inclusiva nella comunità della ricerca biomedica” finanziando il “reclutamento di un gruppo diversificato di docenti” nelle università di ricerca. Il NIH FIRST ha finanziato programmi di questo tipo in 16 università, tra cui Cornell, USCD, Northwestern e Drexel. L'agenzia afferma che i suoi sforzi per rendere il corpo docente più “diversificato” contribuiranno a “garantire che le menti più creative abbiano l'opportunità di contribuire alla realizzazione dei nostri obiettivi nazionali di ricerca e salute”.

Il programma è stato utilizzato esplicitamente per giustificare l'aumento delle assunzioni delle minoranze. La Cornell, che ha ricevuto un finanziamento FIRST di 5.141.750 dollari, ha ammesso di aver utilizzato il programma “per aumentare il numero di docenti minoritari nelle scienze biologiche, biomediche e sanitarie...”. . . in sei college e 20 dipartimenti”. L'università afferma di “essere in una posizione eccellente per testare l'ipotesi” - si noti l'incertezza - “che i docenti della facoltà FIRST Cohort avranno successo”.

Alcuni di questi docenti non si occupano nemmeno di ricerca medica. Uno dei nuovi assunti è un professore assistente di comunicazione interpersonale che studia “come gli immigrati privi di documenti attingono alla gestione dell'identità comunicativa e alle strategie di advocacy per sfidare le barriere [strutturali]”. Un altro è un comportamentista che “applica le teorie sociali alla salute pubblica, concentrandosi sulle intersezioni tra fattori individuali, interpersonali e strutturali che contribuiscono alle disuguaglianze sanitarie”.

Nel loro insieme, queste iniziative sollevano un punto preoccupante: i contribuenti hanno accettato di finanziare i NIH con l'intesa che il loro denaro sarà utilizzato da scienziati di talento per espandere la nostra conoscenza del mondo naturale e per curare malattie e disturbi. Ma il governo federale, accecato da una corrosiva ideologia di sinistra, sta usando quei soldi per manipolare i dati demografici delle istituzioni d'élite, progettare un'applicazione per il monitoraggio dell'HIV e costruire un'intelligenza artificiale in grado di twittare come una persona di colore, qualunque cosa significhi.

La lezione più profonda è questa: il razzismo erode la competenza e la qualità. Ha già fatto grandi danni alle università americane.

Non dobbiamo sorprenderci che un approccio guidato dalla teoria critica della razza, che nega l'esistenza stessa della verità oggettiva, sia incapace di produrre vera scienza.L'unico modo per ripulire i nostri istituti di ricerca medica e, per estensione, le nostre agenzie federali di finanziamento, è riportare la scienza nella scienza medica e lasciare l'ideologia alla porta.