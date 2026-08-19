Elicottero precipita in Kenya, un italiano tra le vittime: chi era Michele Sensi-Contugi

C‘è anche un italiano tra le sette vittime dello schianto di un elicottero avvenuto in Kenya, nei pressi del monte Ololokwe, nella contea di Samburu. Si tratta di Michele Sensi-Contugi, nato in Italia nel 1982 e già ministro del Governo dell’Ecuador. Con lui è morta anche la moglie, Stephany Hollihan Vascones. A bordo del velivolo viaggiavano sei turisti e il pilota.

L’incidente è stato confermato dall’Autorità per l’aviazione civile del Kenya (Kcaa). Secondo quanto riferito dalle autorità keniane, l’elicottero, un Eurocopter Ec130 B4 con matricola 5y-Gym, era decollato da Loisaba ed era diretto a Ewasonyiro. Il velivolo è precipitato intorno alle 9.13, ora locale.

Chi era Michele Sensi-Contugi

La morte di Sensi-Contugi e della moglie è stata confermata da fonti vicine al governo dell’Ecuador, secondo quanto riferito dal quotidiano “Primicias”.

Nato in Italia nel 1982 da padre italiano e madre ecuadoriana, Sensi-Contugi aveva ricoperto incarichi di rilievo nel governo guidato dal presidente Daniel Noboa. Era stato alla guida del Centro di intelligence strategica dell’Ecuador (Cies) e nel 2024 aveva assunto anche l’incarico di ministro del Governo.

Sensi-Contugi era considerato vicino al presidente Noboa. Prima degli incarichi istituzionali aveva svolto attività imprenditoriale ed era stato tra i finanziatori della campagna elettorale di Noboa nel 2023.

La moglie, Stephany Hollihan Vascones, viaggiava con lui sull’elicottero precipitato in Kenya.

Lo schianto dell’elicottero vicino al monte Ololokwe

L’incidente è avvenuto in un’area frequentata da turisti ed escursionisti per la presenza del monte Ololokwe, considerato una montagna sacra dal popolo Samburu.

Non ancora accertate le cause dell’incidente.

A bordo si trovavano sei turisti e il pilota. Nessuna delle sette persone a bordo è sopravvissuta allo schianto.