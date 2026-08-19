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Non ancora accertate le cause

Elicottero precipita in Kenya, un italiano tra le vittime: chi era Michele Sensi-Contugi

C’è anche l’ex ministro del Governo dell’Ecuador tra le sette vittime dell’incidente. Sensi-Contugi era nato in Italia e aveva guidato il Centro di intelligence strategica del Paese. Tra le vittime, anche la moglie

Redazione web
Michele Sensi-Contugi
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C‘è anche un italiano tra le sette vittime dello schianto di un elicottero avvenuto in Kenya, nei pressi del monte Ololokwe, nella contea di Samburu. Si tratta di Michele Sensi-Contugi, nato in Italia nel 1982 e già ministro del Governo dell’Ecuador. Con lui è morta anche la moglie, Stephany Hollihan Vascones. A bordo del velivolo viaggiavano sei turisti e il pilota.

L’incidente è stato confermato dall’Autorità per l’aviazione civile del Kenya (Kcaa). Secondo quanto riferito dalle autorità keniane, l’elicottero, un Eurocopter Ec130 B4 con matricola 5y-Gym, era decollato da Loisaba ed era diretto a Ewasonyiro. Il velivolo è precipitato intorno alle 9.13, ora locale.

Chi era Michele Sensi-Contugi

La morte di Sensi-Contugi e della moglie è stata confermata da fonti vicine al governo dell’Ecuador, secondo quanto riferito dal quotidiano “Primicias”.

Nato in Italia nel 1982 da padre italiano e madre ecuadoriana, Sensi-Contugi aveva ricoperto incarichi di rilievo nel governo guidato dal presidente Daniel Noboa. Era stato alla guida del Centro di intelligence strategica dell’Ecuador (Cies) e nel 2024 aveva assunto anche l’incarico di ministro del Governo.

Sensi-Contugi era considerato vicino al presidente Noboa. Prima degli incarichi istituzionali aveva svolto attività imprenditoriale ed era stato tra i finanziatori della campagna elettorale di Noboa nel 2023.

La moglie, Stephany Hollihan Vascones, viaggiava con lui sull’elicottero precipitato in Kenya.

Lo schianto dell’elicottero vicino al monte Ololokwe

L’incidente è avvenuto in un’area frequentata da turisti ed escursionisti per la presenza del monte Ololokwe, considerato una montagna sacra dal popolo Samburu.

Non ancora accertate le cause dell’incidente.

A bordo si trovavano sei turisti e il pilota. Nessuna delle sette persone a bordo è sopravvissuta allo schianto.

KenyaElicottero

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