Entra in chiesa armato di coltello, cerca il prete e grida “Allah akbar”. Paura nel nord-est della Francia

Uno dei più grandi rischi che corre l’Europa da ormai tanti anni a causa dell’instabilità internazionale e dei conflitti in Medioriente è quello dei terroristi islamici che agiscono senza organizzazione, soggetti radicati nella società che si sono radicalizzati e che agiscono come “lupi solitari”. Sono imprevedibili, disorganizzati e potenzialmente molto pericolosi. Impossibile stimare quanti possano essercene in Europa ma l’ultimo episodio in Francia accende nuovamente i riflettori sul fenomeno.

Come riferisce JDD, nel pomeriggio di martedì 8 settembre, attorno alle 15:30, un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella chiesa di Saint-Rémi a Forbach, nel dipartimento della Mosella, urlando “Allah akbar” e cercando espressamente il parroco. Solo l’assenza del sacerdote in quel preciso momento, fuori per alcuni servizi, ha evitato che la situazione degenerasse in tragedia. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare e arrestare l’individuo direttamente all’interno dell’edificio sacro, mettendo in sicurezza la struttura prima che potesse compiere atti di violenza. Gli accertamenti condotti dalle autorità hanno permesso di identificare l’uomo come un cittadino straniero di 35 anni, regolarmente residente sul territorio francese. Sebbene non risultasse ancora schedato dai servizi di informazione per la prevenzione della radicalizzazione, l’uomo vantava già precedenti nella banca dati della polizia giudiziaria.

L’evento di Forbach non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro ben più ampio ed emergenziale legato alla sicurezza e alla tutela delle radici culturali e religiose in Europa. È evidente che il rischio jihadista sia ben lontano dall’essere sradicato e continua a manifestarsi proprio attraverso queste dinamiche di radicalizzazione individuale, spesso difficili da intercettare preventivamente, che prendono di mira i simboli della cristianità. I dati ufficiali del Ministero dell’Interno francese confermano una crescita costante e preoccupante degli atti anticristiani: dopo gli 843 episodi registrati nel 2025, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente, i primi 6 mesi del 2026 hanno già rilevato 458 eventi ostili, segnando un ulteriore aumento del 6%. La protezione del patrimonio religioso e la prevenzione del radicalismo islamico richiedono risposte istituzionali adeguate, capaci di coniugare la fermezza delle leggi con il presidio capillare del territorio.