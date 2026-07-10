Esplode un finestrino, passeggero salvato dopo essere stato parzialmente risucchiato: paura su un volo Ryanair

Attimi di terrore a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. L'aereo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un grave inconveniente tecnico che, secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, avrebbe provocato la rottura di un finestrino e una rapida depressurizzazione della cabina.

Paura sul volo Ryanair Salonicco-Monaco di Baviera: che cosa è successo

L'episodio si è verificato pochi minuti dopo il decollo. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, un guasto al motore avrebbe causato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito il velivolo, mandando in frantumi uno dei finestrini. Seduto accanto al finestrino danneggiato c'era un cittadino serbo di 61 anni che, stando alle testimonianze raccolte dai media locali, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l'esterno dalla violenta forza dell'aria.

A evitare conseguenze ben più gravi sarebbero stati la moglie dell'uomo e altri passeggeri, che sono riusciti ad afferrarlo e a trascinarlo nuovamente all'interno dell'aereo. Nel frattempo si sono attivate automaticamente le maschere di ossigeno e il comandante ha dichiarato l'emergenza, invertendo immediatamente la rotta.

Il rientro a Salonicco

Il velivolo è quindi rientrato all'aeroporto Macedonia di Salonicco, dove è atterrato in sicurezza circa venti minuti dopo il decollo. L'aereo è stato successivamente trasferito in un'area riservata per gli accertamenti tecnici.

Quattro persone sono state accompagnate in ospedale. Tre sono state dimesse dopo gli accertamenti di rito, mentre il passeggero serbo è rimasto ricoverato con lievi ferite da sfregamento e in stato di choc. Le sue condizioni, secondo quanto riferiscono i media greci, non desterebbero preoccupazione.

Nessuna comunicazione ufficiale da Ryanair

I passeggeri hanno poi raggiunto Monaco di Baviera con un volo sostitutivo organizzato dalla compagnia. Al momento Ryanair non ha diffuso comunicazioni ufficiali sull'accaduto.

Anche le autorità competenti non hanno ancora fornito una ricostruzione definitiva dell'incidente. Secondo l'emittente pubblica greca ERT sono state avviate indagini per chiarire le cause del guasto e accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto.